Michelle Hunziker rivela il segreto della sua bellezza e forma smagliante

Michelle Hunziker sempre bella ed in perfetta forma, dieta e allenamenti continui

Michelle Hunziker ha 43 anni, ma mostra il fisico di un adolescente, bellissima, il corpo di una teenager, il fascino che ogni donna vorrebbe avere. È splendida, ogni giorno diventa sempre più bella e le sue follower le chiedono come sia possibile.

Così Michelle ironizzando, spiega che anche il suo corpo dopo tre gravidanze è cambiato. Gli altri non si rendono conto, ma per lei appare evidente. Proprio per questo cerca di tenersi in forma più possibile, dedicando tanto tempo allo sport ed ad un alimentazione corretta e sana. Ad ogni modo è fiera di quello che è, fiera di avere il fisico che si ritrova dopo tutto.

Michelle Hunziker, allenamenti 3 volte a settimana condivisi con i suoi follower

Michelle Hunziker per cercare di dare un aiuto a coloro che vorrebbero allenarsi ma non hanno idea di come poterlo fare, si allena on-line, tre volte a settimana, 2 su Instagram oppure su YouTube. Fa ginnastica, importante perché aiuta a ridefinire il corpo e corregge la postura. Una volta a settimana aggiunge la cardio, perché i 40 anni si sentono e quando ci si sforza facendo attività fisica di qualunque genere, se non si è allenati il battito cardiaco aumenta.

A 33 anni faceva sport all’aperto, si dedicava alla corsa, lo sci, alla mountain bike che le piace ancora tanto. Avendo problemi di schiena, le si bloccava quindi ha deciso di fare un po’ di ginnastica in casa. Si è dedicata al pilates che le ha cambiato la vita perché da quel momento in poi non ha più sofferto di dolori articolari.

Ogni tanto si dedica alla ginnastica all’aperto, da buona Svizzera. Non è riuscita ad abbandonare definitivamente lo sci invernale e lo sci d’acqua, quindi quando c’è la possibilità le pratica. La bella conduttrice Svizzera ama il cibo, non rinuncerà mai a mangiare, ma segue una dieta sana ed equilibrata. Non ha mai rinunciato a mangiare ciò che le piace, cerca di ridurre le quantità di zuccheri e di carboidrati semplici. Mangia poco pane e lo fa lei in casa usando la farina 00. Consuma pasta integrale alla quale dà il merito per la pelle fantastica che si ritrova.

Nessuna merendina, no alla carne se non una volta ogni 10 giorni

La Hunziker racconta di aver sentito dire in tante occasioni che la cosa più difficile da fare è rinunciare alle merendine. Forse lei ha avuto dalla sua parte la scelta sin da piccola di non mangiare dolcetti confezionati, ha preferito pane con burro e marmellata, frutta, mai merendine.

Svela inoltre di avere allontanato per circa 10 anni dalla sua alimentazione la carne, l’ha inserita soltanto recentemente, da quando ho conosciuto Tommaso. Lui mangia carne, ma hanno deciso insieme di limitarne il consumo ad una volta soltanto ogni 10 giorni. Quindi se va al ristorante mangia qualunque cosa ci sia, mentre se può scegliere e deve cucinare lei in casa, preferisce mangiare sano.