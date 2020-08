Maria De Filippi sirenetta in barca a 58 anni: bikini e fisico tonico e asciutto [FOTO]

Maria De Filippi in bikini sulla sua barca

In attesa di ritornare a settembre alla guida dei suoi programmi di successo, Maria De Filippi su sta godendo le vacanze estive. Come ogni anno, la professionista pavese ha optato per le solite uscite in barca in compagnia di amici e familiari. Anche quest’anno la regina della televisione italiana è stata paparazzata dai fotografi. In questo caso le immagini sono state pubblicate da Novella 2000, il magazine diretto da Roberto Alessi.

Nelle foto in questione mostrano la moglie di Maurizio Costanzo distesa in relax a largo di Ansedonia, una località marittima vicino Orbetello, in Toscana. Lì la conduttrice Mediaset e il marito posseggono una mega villa. Dagli scatti in questione è possibile notare la forma al top di Queen Mary, in bikini, in versione sirenetta.

Queen Mary in barca col figlio Gabriele

Dalle foto pubblicate sul settimanale di gossip Novella 2000, oltre a Maria De Filippi è presente anche il figlio adottivo Gabriele. Quest’ultimo ha un legame particolare con la professionista pavese. Infatti, oltre ad essere una madre è pure maestra di vita e fonte di ispirazione. Il giovane che ha quasi 30 anni lavora in televisione con lei, ma dietro le quinte di format di successo come C’è Posta per te e Uomini e Donne.

Inoltre qualche mese fa il ragazzo ha deciso di lasciare la casa dei suoi genitori, l'appartamento ai Parioli per andare convivere con la fidanzata Francesca Quattrini. Nel frattempo dal mare di Ansedonia, la conduttrice Mediaset continua a visionare a distanza la settima edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia e che si è conclusa nella serata di giovedì.

Maria De Filippi in attesa di tornare sul piccolo schermo

Ancora alcuni giorni di vacanze e poi Maria De Filippi sarà proiettata per la nuova stagione autunnale Mediaset. Un palinsesto che vedrà ancora una volta la moglie di Maurizio Costanzo protagonista. Quest’ultima è già a lavoro per il casting della 20esima edizione di Amici e del Trono classico e over di Uomini e Donne.

Ma anche alle registrazioni di Tu si que vales che tornerà a settembre sempre il sabato sera. La professionista pavese gestirà anche la nuova stagione di Temptation Island condotta per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi.