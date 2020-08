Oroscopo 1 agosto 2020: grandi cambiamenti per alcuni segni

L’Oroscopo del 1 agosto designa per i Pesci il compimento di un grande cambiamento. I nati sotto il segno della Vergine potrebbero avere sorprese

Previsioni 1 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Dentro di voi vi sentite carichi e pronti a cimentarvi in una nuova relazione o in un progetto lavorativo diverso. La Luna, però, è ancora opposta, pertanto, fareste bene ad analizzare con estrema cautela e precisione ogni possibilità. Sarebbe utile ascoltare anche qualche consiglio di chi ne sa più di voi

Toro. Oggi vi sentite pieni di spirito d’iniziativa e positivi. La giornata comincerà in modo energico e questo vi aiuterà a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso sul lavoro. In amore, invece, avete bisogno di nuovi stimoli. Siete molto passionali ma, allo stesso tempo, parecchio incontentabili.

Gemelli. Non è escluso che i nati sotto questo segno possano assistere ad un cambiamento inaspettato per quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore, invece, ci sarà complicità nei rapporti di coppia. Se, invece, siete single, è passata l’influenza di Venere, ma ci sono ancora buone possibilità per fare incontri interessanti.

Cancro. L’Oroscopo del 1 agosto mette in luce un po’ di stanchezza, sia fisica sia psicologica. Il modo migliore per riprendervi è, sicuramente, quello di concedervi anche una piccola vacanza. In amore sono favoriti gli incontri e le relazioni che sono nate nell’ultimo periodo.

Leone. Se avete delle questioni in sospeso per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di pensarci e di risolverle. Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi. In amore, invece, siete sempre più coinvolti da progetti a lungo termine. Varate bene la cosa e fidatevi del vostro cuore.

Vergine. Da tempo si parla di un grande cambiamento che potrebbe arrivare sul lavoro, ebbene, questo è il momento in cui potreste vederlo realizzato. Questo vi coinvolgerà parecchio psicologicamente, al punto da trascurare le relazioni affettive. Cercate di dedicare il giusto tempo ad ogni cosa.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata comincerà con qualche tensione o scocciatura. Nel lavoro vi sentite sotto pressione e questo vi spinge ad essere agitati e a commettere degli errori. Non lasciatevi condizionare troppo dal giudizio altrui e prendete la vita con maggiore leggerezza.

Scorpione. In questo periodo ci sono diverse cose che vorreste cambiare, ma non sempre si può ottenere ciò che si vuole. Tutto sommato si tratta di un momento abbastanza positivo. In amore sfruttate la giornata per trascorrere un po’ di tempo con il partner, che in questi giorni avete un po’ trascurato.

Sagittario. Periodo buono sotto ogni punto di vista. Nell’amore si va verso un netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Nel lavoro potrebbe esserci qualche novità positiva in arrivo. Anche la sfera dei rapporti sociali è abbastanza positiva. Coltivate le amicizie di vecchia data.

Capricorno. L’Oroscopo del 1 agosto mette in luce l’aspetto più razionale del vostro carattere. Oggi sarete parecchio rigidi e ligi alle regole. C’è il rischio di reprimere un po’ troppo le emozioni, cosa che non giova esattamente a vostro favore in questo periodo. Nel lavoro, però, potrebbe essere un’arma vincente.

Acquario. Molti di voi si sentono un po’ frustrati e incompresi. Se siete uniti in un rapporto di coppia parlatene con il partner e lasciatevi aiutare. Nel lavoro c’è tanta stanchezza, mai come in questo momento sentite il bisogno di una pausa. Ad ogni modo, cercate di non perdere il controllo.

Pesci. Il grande cambiamento che è cominciato nei mesi scorsi sta per arrivare al suo massimo completamento. Nel lavoro potreste essere in procinto di portare a termine un progetto importante. Anche in amore ci sono novità parecchio positive. Cogliete l’attimo.