Nadia Toffa, mamma Margherita Rebuffoni svela un dettaglio da brividi: “Mia figlia l’amava tantisimo…” [VIDEO]

Margherita Rebuffoni fa una confessione sulla figlia Nadia Toffa

E’ passato quasi un anno dalla morte di Nadia Toffa. Per l’occasione la madre ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla conduttrice e inviata de Le Iene Show. A quanto pare quest’ultima amava tantissimo la Puglia. Dichiarazioni che la signora Margherita Rebuffoni ha fatto durante il gala dei Magna Grecia Awards.

La donna, così, ha ricordato la congiunta che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto alla televisione italiana e soprattutto alle persone che le volevano bene. Una giornalista competente e molto meticolosa, la 40enne in tutti questi anni ha cercato di dare voce alle persone più deboli e quelli che non erano in grado di farsi sentire. La Toffa era in grado di mettere in luce realtà che pochi avevano il coraggio di denunciare e rendere noti. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato alla manifestazione.

Nadia Toffa amava moltissimo la Puglia: la confessione della madre

Di recente si è svolto il gala dei Magna Grecia Awards. A quest’ultimo ha partecipato anche Margherita Rebuffoni, la madre della compianta Nadia Toffa. La donna che mesi fa ha fondato una fondazione col nome della figlia, alla manifestazione ha ricordato la 40enne che è venuta a mancare un anno fa a causa di un tumore cerebrale. La donna ha sottolineato il fatto che la conduttrice de Le Iene Show amasse moltissimo la Puglia.

“Nadia era legata a questa terra. La prima volta che l’ho portata qui aveva un anno. Ha continuato ad amare la Puglia e per me essere qui adesso, per questa manifestazione dedicata a lei, è emozionante e bellissimo”, ha confidato il genitore della giornalista. Quindi quest’ultima provava un particolare affetto per questa regione d’Italia.

Magna Grecia Awards 2020: la Rebuffoni ospite all’evento

A Nadia Toffa con molta probabilità sarebbe piaciuto partecipare a questa manifestazione culturale, civile ed artistica. Un evento che si è svolto nei Magna Awards che, in ogni edizione, premiano persone che si sono distinti in tali settori.

Il premio è nato nel lontano 1996 per volere dello scrittore e regista pugliese, Fabio Salvatore. Ecco l’intervista integrale a Margherita Rebuffoni, madre della iena che in questo anno ha fatto le veci della compianta figlia. Il video è diventato virale sul web: