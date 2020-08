Monica Setta vuota il sacco su Tiberio Timperi, la verità sul loro rapporto: “Non siamo amici”

Il rapporto tra Monica Setta e Tiberio Timperi

L’edizione 2019/2020 di Unomattina in famiglia ha ottenuto degli ascolti strepitosi. Per tale ragione il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha deciso di matenere intatta la coppia di conduttori. Infatti, durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, il dirigente ha annunciato che anche a settembre il pubblico rivedrà insieme Tiberio Timperi e Monica Setta. E priprio quest’ultima nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero.

Parlando col giornalista, la professionista pugliese ha reso noto un retroscena davvero inedito sul rapporto che ha col suo collega: “A differenza di altre coppie della Tv, io e Tiberio non siamo diventati amici…Non ho neppure il suo cellulare né ci seguiamo sui social…”. Anche se non si considerano degli amici, i due presentatori della tv di Stato sono piaciuti molto ai telespettatori, come ammesso la stessa padrone di casa di Unomattina in famiglia: “Il nostro rapporto cordiale e professionale, anche se mai confidenziale, ha funzionato alla grande…”.

Monica Setta riconfermata a Unomattina in famiglia

Intervistata dal periodico Vero, il giornalista senza giri di parole ha chiesto a Monica Setta quale è stata la sua reazione quando l’hanno informata della riconferma alla conduzione di Unomattina in famiglia. E A quel punto la giornalista pugliese ha confidato alla rivista di esserne a conoscenza già a fine maggio, ma di aver mantenuto il silenzio sino all’annuncio ufficiale dei palinsesti autunnali della tv di Stato.

Ma non è finita qui, la collega di Tiberio Timperi ha detto anche: “Sono impazzita di gioia…Avrei voluto gridare a tutti la mia felicità…”. Subito dopo la donna ha anche rivelato di aver sempre sperato in una riconferma visto gli ascolti strepitosi: “I risultati ci sono stati e ci contavo, pur sapendo che in Tv nulla è scontato…”.

La gioia di Monica Setta

Il giornalista del settimanale Vero trovandosi Monica Setta davanti le ha chiesto come si immagina la prossima stagione di Unomattina in famiglia. A quel punto la professionista pugliese ha risposto così: “Rifarei esattamente quello che abbiamo fatto perché abbiamo avuto enorme successo e non era scontato…”.

La collega di Tiberio Timperi ha confessato che alla sua prima puntata era abbastanza intimorita. Nonostante questo piccolo imprevisto, per fortuna lei se l’è cavata: “La novità ero io…Poteva essere un flop, invece è stato un boom…”.