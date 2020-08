Alessia Marcuzzi mostra fiera le sue gambe storte, ecco il messaggio della conduttrice (FOTO)

Alessia Marcuzzi dedica un post alle sue gambe

Alessia Marcuzzi, la conduttrice 47enne ha scelto di fare ironia sul suo difetto fisico, quello del quale parlano un po’ tutti. La conduttrice ha dedicato un post proprio alla forma degli arti inferiori pubblicando una foto che le è stata scattata da dietro e che mette in mostra questo dettaglio. La donna indossa un vestito che si ferma a metà coscia.

A seguito del post ha scritto una didascalia, affermando che sono molto storte ma che non le importa. A prenderla in giro è anche il marito che ha sempre notato questo particolare di lei e le ha fatto notare una certa somiglianza con le gambe dei pupazzetti dei bimbi, che si componevano con le calamite.

In realtà a prenderla in giro è un pò qualunque persona, ma a lei non importa, è proprio la diretta interessata a farne ironia. Qualcuno le scrive addirittura che sarebbe il caso di nasconderle, ma la donna non è assolutamente a favore di questa soluzione. Anzi afferma che le scopre e le mostra fiera, è un difetto che l’ha resa particolare, se non altro sui social, sui giornali di gossip si parla di lei anche per questo. In qualche modo riesce ad attirare l’attenzione.Inoltre coloro che le consigliano di non metterle in mostra con vestitini e pantaloncini e, sbagliano perché lei è una persona poco sensibile, sull’argomento non la fa stare male. Ci sono però persone che soffrono particolarmente e che non accettano la propria natura. Di conseguenza bisognerebbe essere un po’ più morbidi, delicati.

Alessia Marcuzzi unica al mondo, nessuno ha le sue stesse gambe

Alessia Marcuzzi afferma che le sue gambe sono attaccate al contrario, la tibia destra si scambia con quella sinistra. Cosa unica e rara, non hai mai visto qualcuno nelle sue stesse condizioni, per questo ritiene di essere l’unica al mondo.

Per quanto riguarda la sua avventura professionale, al momento è in pausa, ma la rivedremo al timone di Temptation Island vip prossimamente. La messa in onda del programma non si sa ancora quando avverrà, sappiamo soltanto che le registrazioni dei vari falò e tutte le puntate non sono state fatte. (Continua dopo la foto)

Le vacanze in costiera Amalfitana sono andate benissimo, adesso la conduttrice è a Roma

Durante il corso di queste settimane Alessia si è dedicata a se stessa e alla famiglia che vede poco per questioni di lavoro, troppi impegni. Così sono andati in vacanza in costiera Amalfitana. Erano tutti insieme a lei. Adesso si sono spostati a Roma, Alessia, Paolo Calabresi, i figli Tommaso e Mia.

La loro estate è stata ricca di spostamenti, tra una vacanza e l’altra sono riusciti a rilassarsi, nonostante i vari gossip che l’hanno posta al centro del chiacchiericcio. Secondo i media lei e Stefano De Martino avevano relazione segreta.