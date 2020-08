Pago interviene sui social dopo l’incontro con Serena: “La cura di ogni malattia” (FOTO)

In questi giorni Serena Enardu ha menzionato l’incontro avvenuto con Pago all’interno della sua villetta. I due si sarebbero presi un caffè ed avrebbero chiacchierato un po’ anche menzionando tutto ciò che è successo negli ultimi tempi.

Nonostante la confessione da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, il cantante non era intervenuto sulla vicenda. Un po’ di ore fa, però, è tornato sui social con un post molto commentato e condiviso.

Le parole di Pago dopo l’incontro con Serena

Pago ha deciso di rompere il silenzio sui social in seguito all’incontro con Serena Enardu. Il protagonista ha pubblicato una foto in cui sono presenti lui e suo figlio. Lo scatto, già di per sé alquanto tenero, è stato accompagnato da una didascalia parecchio eloquente. Il cantante ha voluto fare una dedica a suo figlio ribadendo quanto sia legato a lui. Inoltre, ha detto che Nicola è la sua unica cura ad ogni malattia e ad ogni problema della vita. Quando i due sono insieme diventano invincibili e sarebbero disposti a superare ogni difficoltà.

Con tale post, Pago ha non solo palesato il profondo amore che lo unisce al suo primogenito, ma ha dato anche spunto ai fan di commentare e di manifestare la loro opinione in merito a quanto accaduto. Diciamo che con tale contenuto, l’artista si è mantenuto parecchio vago in merito all’argomento inerente la sua ex. Se lei, dal canto suo, è stata molto più esplicita e perentoria, lui ha preferito adoperare un comportamento più ambiguo. (Continua dopo il post)

Il cantante si sfoga con la boxe

Ad ogni modo, l’incontro avvenuto tra Pago e Serena sembrerebbe non aver portato a nulla di che. I due protagonisti, infatti, continuano ad essere separati e a condurre due ritmi e stili di vita completamente differenti. La Enardu sta trascorrendo gran parte delle sue giornate tra la palestra, gli amici e, ovviamente, gli impegni che ha con suo figlio. Pago, invece, è spesso in giro a suonare ma, quando ha un po’ di tempo libero, si scarica andando in palestra a praticare la boxe.

Proprio nelle ultime Instagram Stories, infatti, il protagonista ha mostrato uno dei suoi allenamenti più duri ed è apparso davvero sfinito. Inoltre, la grinta e la rabbia messe per colpire quel sacco di boxe lasciano intendere che potrebbe esserci qualcosa che turba la quiete e la serenità del protagonista.