Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito, il loro finale ‘nulla di vero’. Parola di Karina Cascella

Antonella Elia e Pietro delle Piane si sono detti addio ieri sera a Temptation Island. Durante la permanenza all’interno del reality non sono mancati i colpi di scena e dopo vari tira e molla hanno deciso di prendere strade diverse. Secondo qualcuno il loro prendere e lasciarsi e’ stato troppo esagerato al punto da pensare che tali litigate siano state studiate a tavolino. Gia’ una settimana fa l’ex opinionista di ued Karina Cascella avevasaveva dei dubbi nei telespettatori affermando che forse Antonella e Pietro si erano messi d’accordo prima.

Come se avessero seguito un copione per far sì che stessero al centro dell’attenzione, durante la partecipazione ma soprattutto dopo. E di sicuro con tutto ciò che Pietro ha detto sulla fidanzata di certo si continuerà a parlare di loro. Antonella ha prima accettato di perdonarlo e poi ha cambiato idea, vedendo le puntate e riascoltando le cattiverie dette dal compagno.

Il pensiero di Karina Cascella

Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito a Temptation Island? Questo è quello che si stanno chiedendo i telespettatori nelle ultime ore. A mettere la pulce nell’orecchio ai telespettatori Karina Cascella che dopo aver visto l’ennesima reazione dell’ex gieffina non ha avuto dubbi.

Ma in questi due di vero non c’è niente a questo punto”, ha scritto nel suo sfogo post puntata. Karina è convinta che Antonella Elia e Pietro abbiano recitato una parte solo ed esclusivamente per far parlare di sé e non è finita qui. In successive stories, sempre su Instagram, Karina ha ribadito la sensazione di non avere torto su ciò che ha detto la scorsa prima.

Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito?

Karina Cascella in un altro messaggio ha a che in realtà si era anche sentita in colpa per aver pensato male sulla lealtà di Antonella Elia e Pietro delle Piane. Dopo aver visto l’ultima puntata di Temptation Island però ha capito che forse faceva bene a pensare male. “Non hanno personalità, non hanno principi, pensano solo ai soldi. Che schifo, entrambi a questo punto”, ha aggiunto. Parole forti che hanno trovato anche l’appoggio di molti telespettatori, confermando la sua tesi.

Di sicuro, Karina tornerà a parlare dell’ ex coppia prossimamente visto il nuovo ruolo da opinionista nei salotti della D’Urso. Antonella e Pietro infatti sono stati ospiti della conduttrice dopo il Gf Vip, per cui potrebbero tornare nelle sue trasmissioni anche dopo Temptation Island.