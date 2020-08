Belen Rodriguez senza freni su Instagram: “Ho deciso, mi butto sul po**o…” Fan allibiti (FOTO)

Belen Rodriguez è un personaggio tanto seguito quanto criticato su Instagram e sui social in generale. In queste ore, la showgirl è finita al centro di una polemica a causa di un discorso avvenuto tra lei e una hater.

Nel botta e risposta piccato, la modella si è lasciata scappare una frase alquanto bollente, che ha immediatamente fatto il giro del web. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e cosa ha generato tutto questo caos.

Una hater attacca Belen su Instagram

Un po’ di ore fa, Belen Rodriguez ha pubblicato una foto su Instagram che sta generando molto sgomento. Si tratta di uno scatto che riprende dei pesciolini blu attaccati ad una parete. La donna ha aggiunto come didascalia una frase filosofica incentrata sul fatto che le persone non dovrebbero lamentarsi se la corrente le porta nella direzione desiderata. Ad ogni modo, questo scatto ha generato un putiferio. Una donna è intervenuta al di sotto del post dicendo che, ormai, Belen non può proprio più fare a meno dei soggetti dello scatto al punto da essersi messa anche a fotografarli.

Numerosi utenti sono intervenuti al di sotto di questo commento così velenoso ed hanno preso le difese della showgirl. Diverse persone hanno accusato la hater di essere davvero una poveraccia e un’ipocrita a parlare in questo modo di un’altra donna. In ogni caso, inaspettatamente, la Rodriguez ha deciso di replicare con un commento ancora più acceso e bollente. (Continua dopo il post)

La replica della Rodriguez

L’ex di Stefano De Martino, infatti, ha detto che in effetti ha deciso di adottare un cambiamento nella sua vita dedicandosi al mondo del po**o. Tale commento è stato gradito da moltissime persone che, infatti, non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con la showgirl per l’ottima risposta. La donna in questione, però, ha ulteriormente replicato dicendo che, in realtà, la modella avesse già bazzicato in questo settore. Belen Rodriguez, però, non ha voluto ulteriormente replicare, ma ci hanno pensato i suoi follower di Instagram a prendere le sue difese.

Al di sotto del post, infatti, si è scatenata una vera diatriba tra fan ed hater. La Rodriguez è stata accusata di cambiare uomini ogni minuto, ragion per cui è diventata poco credibile quando si parla d’amore. Ad ogni modo, Belen non sta dando adito alla polemica e si sta dedicando alla sua vacanza in costiera Amalfitana.