Anna Tatangelo sotto la doccia, solo slip e reggiseno: la foto incanta il web

Anna Tatangelo al centro del gossip

Come tutti ben sanno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia da qualche mese. I due artisti l’anno scorso ci avevano riprovato dopo una lunga crisi, ma la reunion è durata pochissimo. Prima che in Italia scoppiasse la pandemia da Coronavirus, la ormai ex coppia ha deciso di comunicare ai follower di essersi separati.

Entrambi lo hanno fatto con la stessa Storia su Instagram. Da qualche settimana la cantante di Sora ha cambiato look per l’uscita del suo nuovo singolo. Inoltre era iniziata a circolare la voce di un possibile flirt con un suo musicista. Indiscrezione seccamente smentita dalla stessa Tatangelo. Di recente quest’ultima ha mandato in tilt i seguaci grazie ad uno scatto bollente sui social network.

La cantante di Sora in costume sotto la doccia

Nelle ultime ore, Anna Tatangelo ha messo in mostra un fisico spettacolare grazie ad uno scatto condiviso su Instagram. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si è fatta vedere sotto la doccia con le mutandine e reggiseno del costume verde che indossa.

Un contenuto social che nell’arco di poco tempo ha ricevuto una valanga di likes e i commenti di gradimento da parte dei follower aumentano in modo spropositato. Il popolo del web che la segue su IG sono praticamente rimasti incantanti davanti a tanto splendore. Il suo account conta 1, 6 milioni di fan e gran parte di essi sono felici del regalo che è la loro beniamina gli ha fatto. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo: il cambio di look e i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale

Come accennato prima, Anna Tatangelo è stata al centro della cronaca rosa perché la volevano fidanzata con un musicista della sua band. Inizialmente si parlava del suo chitarrista ma non è arrivata nessuna conferma, anzi dopo attraverso delle Stories ha smentito il tutto. L’unica cosa certa è che la cantante di Sora ha voluto rivoluzionare il suo look.

Da qualche settimana la 33enne frusinate ha i capelli biondo platino sostituendo la chioma bruna. In più l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha eliminato tutto da Instagram ripartendo da zero. Il motivo? Per l’uscita di ‘Guapo‘, il nuovo singolo che sta facendo impazzire tutti i fan sparsi in tutta Italia.