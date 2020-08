Filippo Bisciglia le parole dedicate ad Alessia Marcuzzi non lasciano dubbi

Filippo Bisciglia, appena concluso il programma lascia un messaggio sui social per i suoi follower

Filippo Bisciglia per l’ennesima volta dopo 7 anni, lascia un messaggio finale, proprio dopo l’ultima puntata andata in onda di Temptation Island. Il conduttore ha affermato che anche questa volta è stata incredibilmente bella, un insieme di emozioni, tanta positività.

Lui a capo di un programma che sin dall’inizio promette bene e che regala davvero tanto. Anche quest’anno proprio come i precedenti il programma è stato un successo. Gli ascolti sono stati elevatissimi e le persone hanno dato dimostrazione di essere interessate a questo genere di tv. Si sono appassionate e divertite insieme al conduttore e al cast. Niente è mai scontato, forse proprio questo tiene incollati gli spettatori allo schermo fino all’ultimo.

Temptation Island è stato per lui uno degli amori più belli della sua vita. Molti conduttori dopo aver presentato le stesse trasmissioni per lungo periodo si sono lamentati di aver incontrato degli ostacoli, di avere avuto dei problemi da risolvere, di essersi stancati e di avere voglia di cambiare genere. A lui invece non è mai successo, non ha mai avuto momenti no, momenti di crisi.

Era innamorato ed è innamorato ancora oggi del programma di canale 5. Infatti conduce con passione ed amore e si vede. A permettere tutto questo è anche il suo carattere leggero, ironico, sempre disponibile, alla mano con tutti. Ecco perché Maria De Filippi l’ha voluto con lei, ecco perché al suo posto per la messa in onda di settembre, come ogni anno, ha chiamato Alessia Marcuzzi che già durante la scorsa esperienza su canale 5, aveva dimostrato di valere tanto e di riuscire a fare tanto quanto Filippo.

Filippo Bisciglia, una sorpresa incredibile, mozzafiato, felicissimo di essere sostituito da conduttrice come la Marcuzzi

Filippo Bisciglia ha confessato di essere rimasto inizialmente colpito dalla notizia che al suo posto ci sarebbe stata Alessia. Ha provato la stessa gioia di quando gli autori gli hanno confermato che sarebbero andati in onda comunque, nonostante il covid, nonostante le restrizioni e le varie attenzioni da porre ad ogni singolo partecipante.Tra l’altro grazie al programma gli spettatori hanno ritrovato il pizzico di normalità che manca ormai da mesi.

Il programma secondo lui va tanto bene non perché c’è lui al timone, ma proprio perché il format è tanto interessante. Si pensa spesso che le relazioni giungano al termine a causa dei tradimenti, in realtà lui stesso con i suoi collaboratori hanno assistito a liti e separazioni causate non tanto per tradimenti o quasi tradimenti, ma per cose taciute, per frasi, ragionamenti tenuti dentro il cuore per anni, mai espressi direttamente al proprio compagno o alla propria compagna. Quest’anno le coppie se ne sono dette di tutti i colori, ma a quanto pare tutti sono usciti insieme tranne qualcuno.

Tanti auguri ad Alessia, sua madrina di battesimo nel mondo televisivo

Il conduttore ha chiuso il suo intervento su Instagram facendo i migliori auguri ad Alessia Marcuzzi ed affermando che sicuramente sarà bravissima, come sempre al comando di qualunque spettacolo.

Poi ne approfitta per ricordare che sono nati insieme televisivamente parlando, le vuole tanto bene, la vede ckme una maestra, dato che la sua prima esperienza televisiva è stata proprio al suo fianco. Lei ha cercato di valorizzarlo in tutti i modi e c’è anche riuscita.