Adriana Volpe, al veleno contro la Rai: “Mi chiedevano di non…”

Adriana Volpe e la frecciata velenosa alla Rai

Nonostante gli ascolti non proprio esaltanti, la nuova trasmissione televisiva di Adriana Volpe in onda su Tv8 le sta dando alcune soddisfazioni. La padrona di casa di Ogni Mattina quando si mostra davanti alle telecamere è sempre serena felice dell’impiego trovato dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4.

Qualche giorno fa Giancarlo Magalli è tornato all’attacco, criticando il format per lo share basso, ma anche in quell’occasione la donna aveva preso le difese dell’emittente per la quale lavora. In più l’ex gieffina ha sempre affermato di aver trovato un certo feeling col collega Alessio Viola e tutto lo staff.

Durante un recente appuntamento del programma mattutino di TV8, la Volpe ha confermato per l’ennesima volta il suo apprezzamento al canale Sky. Mentre si parlava dei nuovi banchi di scuola, la moglie di Roberto Parli ha lanciato una frecciatina alla tv di Stato: “In passato mi avrebbero detto mi raccomando non commentare. Invece noi lo possiamo fare, in questa rete possiamo dire tutto quello che vogliamo”.

L’ex gieffina critica i nuovi banchi da scuola

Ebbene sì, a Ogni Mattina la padrona di casa Adriana Volpe si sente abbastanza libera di dire quello che vuole. Infatti lex concorrente del Grande Fratello Vip 4, dopo aver lanciato una frecciatina alla Rai, ha detto anche: “Mi avrebbero detto i conduttori devono astenersi da qualunque commento, fate commentare gli altri”. Ora invece, nella trasmissione mattutina di TV8 la donna non si limita solamente a presentare ma anche esprimere il suo giudizio. Un esempio lo abbiamo avuto quando ha detto la sua sui banchi di scuola.

Dopo averli provati in diretta, la professionista ha dato il suo parere. Ma non è finita qui, infatti l’ex gieffina ha mandato un messaggio al ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, dicendo che tali banchi non le piacciono: “Qui ho poco spazio. Se devo fare la versione di latino e ho bisogno di quaderno, astuccio e vocabolario non c’è lo spazio”.

Adriana Volpe e la sua esperienza a Ogni Mattina

La nuova avventura televisiva di Adriana Volpe ha preso il via oltre un mese fa. Ogni Mattina va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14 su TV8, canale 8 del digitale terrestre ed appartiene a Sky.

Con lei, nelle quattro ore quotidiane di diretta c’è il giornalista Alessio Viola. Inizialmente si era parlato di una possibile antipatia tra i due, ma poi i diretti interessati hanno smentito il tutto dicendo che si trovano bene a lavorare insieme.