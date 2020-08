Elisa Isoardi e il tumore alle corde vocali: il racconto della conduttrice Rai

Elisa Isoardi torna a parlare del tumore che l’ha colpita anni fa

Dopo aver fatto un appello alla collega Antonella Clerici, Elisa Isoardi orfana de La prova del cuoco è tornata a parlare del tumore che l’aveva colpita anni fa. La professionista piemontese si è dovuta sottoporre ad un’operazione chirurgica alle corde vocali per eliminare un polipo maligno. Ovviamente quando la donna era stata informata dei fatti da parte dei medici, come era prevedibile, è rimasta molto scossa. Per fortuna, dopo quello spiacevole inconveniente ora l’ex compagna di Matteo Salvini sta benissimo.

Dopo una cura, che la stessa conduttrice ha affrontato con molta determinazione e sacrificio, da qualche anno la 37enne non ha avuto nessun problema. Naturalmente ogni tanto la presentatrice Rai deve effettuare le visite di controllo, ma per fortuna può farlo col sorriso sulle labbra. Dopo l’uscita di scena nella fascia del mezzogiorno di Rai Uno, da settembre sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle e sarà al timone dello storico format di medicina Check Up.

Come ha scoperto di avere un cancro alle corde vocali

Intervistata da Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, Elisa Isoardi ha confidato: “Sto bene. È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine”. Quest’ultima è venuta a conoscenza del male nel 2014 per puro caso. Infatti stava conducendo Unomattina con Duilio Gianmaria. In quell’occasione l’ex compagna di Matteo Salvini decise di fare dei controlli specifici dopo aver intervistato nel programma mattutino di Rai Uno un famoso otorinolaringoiatra.

Dopo aver fatto una serie di esami è venuto fuori che la 37enne aveva un cancro. In poche parole si trattava di un grosso polipo stava mettendo a forte rischio la parte della corda vocale destra. Di conseguenza la donna è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per asportare il tessuto che poi si è rivelato essere benigno.

La confessione di Elisa Isoardi

Ovviamente l’operazione chirurgica ha costretto Elisa Isoardi a stare lontana dalla televisione per qualche settimana. Ma no è finita qui perché all’epoca l’ex conduttrice de La prova del cuoco è stata costretta a rimanere in silenzio per alcuni giorni.

Successivamente ha iniziato, grazie al supporto di una logopedista, un allenamento alle corde vocali in modo da rinforzarle ed evitare ulteriori infiammazioni e altri problemi. La Isoardi ha informato il suo pubblico di cosa era andata incontro solamente dopo mesi dopo l’intervento per questioni di pudore.