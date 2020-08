Romina Carrisi, ancora un topless nel mare della Croazia: incidente fortuito o voluto?

Romina Carrisi, figlia dei cantanti Al Bano Carrisi e Romina Power, non smette di far parlare di sè. La giovane è già diventata una delle influencer più seguite, con oltre 100mila followers, entrando prepotentemente tra le bellezze più esplosive di questa torrida estate. La figlia della coppia della canzone italiana ha perso il costume gettandosi tra le acque limpide della Croazia, dove si trova in vacanza.

Romina Carrisi vuole diventare un’icona del gossip nostrano

La più giovane di casa Carrisi ha deciso dunque di lanciarsi nel bel mondo – e parecchio competitivo e affollato – dello star web. E dunque ha regalato uno scatto in linea con le temperature di questi giorni a suoi tanti fans. Un diverso approccio che ha lasciato senza parole in molti, forse anche papà Al Bano, da sempre molto geloso della figlia.

Romina, a differenza dei suoi famosissimi genitori, ha deciso sì di scegliere la strada artistica, ma di diverso indirizzo. E’ diventata un’ attrice ma soprattutto una apprezzatissima scrittrice. Come ogni Carrisi ha dimostrato di avere carattere da vendere: le provocazioni fanno parte del repertorio di ogni scrittore che si rispetti. Romina Carrisi: non è la prima volta Non è certo la prima volta che la figlia di Al Bano dà sfoggio della sua tipica bellezza mediterranea. La giovane ha sempre cercato di smarcarsi dalla notorietà dei genitori e da chi spesso ha accusato favoritismi nei suoi confronti a causa del suo noto cognome. E i social sono un posto perfetto per far parlare di sè, oltre per il suo lavoro, anche senza usare il suo fortunato cognome. Romina ha recentemente pubblicato un libro di poesia, apprezzato dalla critica letteraria e che ha avuto un discreto successo di pubblico. Ha recentemente dichiarato di essere già al lavoro, ma di volersi cimentare in un romanzo rosa. Di lei si è anche parlato per una sceneggiatura di un film in prossima uscita, ma al momento la notizia non è stata confermata.

Ora è tempo però di un merito relax per ricaricare le pile in vista del nuovo anno che si preannuncia scoppiettante per la giovane di casa Carrisi. Nuova carriera che passa anche da qualche foto del genere, anche se al papà cantante non piacerà: Romina ha un suo pubblico, che intende ringraziare in ogni occasione. Poco tempo fa, la giovane si mostrò in topless in piscina, mentre sorseggiava un cocktail, facendo andare in visibilio i suoi fans.