Carlo Siano, tentatore di Temptation Island dichiara “Un ricordo non bello”

Carlo tra le grinfie di Anna, oggetto della sua strategia

Carlo, è uno dei corteggiatori principali di quest’ultima edizione di Temptation Island, si è straparlato proprio a causa della situazione strana e particolare che ha vissuto. Adesso ha finalmente rotto il silenzio ed ha parlato della sua esperienza all’interno del programma. Oggi è il tentatore più chiacchierato proprio per essere stato sfruttato da Anna Boschetti, per portare a termine una strategia e far ingelosire il fidanzato Andrea.

La parrucchiera di 37 anni lo ha usato in tutti i modi, illudendolo, per colpire Andrea e convincerlo a sposarla, prima che un altro uomo possa portarla via da lui. Oggi il tentatore l’accusa di essersi comportata in modo scorretto, di essere tanto deluso da lei, non si aspettava tanta cattiveria da parte sua ed invece è andata peggio di quanto credesse. La sua speranza è che le strade si siano divise una volta per sempre e che mai la vita lo ricongiungerà a lei In qualsiasi modo.

Carlo, soltanto un mezzo usa e getta per arrivare ad uno scopo, ecco cosa pensa del gesto

Carlo c’è rimasto palesemente male, si è sentito un oggetto, un mezzo attraverso il quale arrivare ad un’altra persona e costringerla a fare qualcosa. Qualcosa di tragico sia nei suoi confronti, sia nei confronti del fidanzato. La strategia è la cosa più macabra e cattiva che si possa mettere in atto in una relazione d’amore. Non è il modo più giusto per arrivare ad ottenere qualcosa di tanto importante come un matrimonio ed un figlio.

Lui è rimasto amareggiato da quanto ha vissuto, si è detto schifato dal comportamento di una donna che ha dimostrato di essere immatura nonostante l’età. Loro due sono stati benissimo, inizialmente lui non era a conoscenza della strategia, non sarebbe stato propenso a fare tutto questo perché non ci si comporta così. Forse lei lo aveva capito e proprio per questo fino all’ultimo non lo ha informato. Lui è venuto a conoscenza della strategia soltanto grazie ai suoi colleghi tentatori ed alle ragazze single. Anna ha usato una strategia anche con lui, si è comportata come se fosse realmente interessata, fingendo. Lui infatti si era invaghito di lei anche se non lo aveva ammesso.

Cosa è successo tra il tentatore e Anna? Carlo parla di momenti di assoluta sincerità

A quanto pare però c’è qualcosa che non abbiamo visto in quanto, il tentatore ha raccontato che in più occasioni Anna era sciolta e sincera più che mai. Non ha sempre mentito e recitato. I due nascondono qualcosa.

Quando ha rivisto le puntate da casa si è reso conto di quanto fosse palese che la donna stesse semplicemente recitando davanti alle telecamere. Poi si è messo nei panni di Andrea affermando che non vorrebbe mai avere al suo fianco una donna come lei, avrebbe proprio paura a pensare di andare oltre con una persona cosi. Sa però che Andrea è davvero innamorato di lei e lasciarla è difficile anche di fronte a qualcosa di tanto grave.