Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Lui avvistato con una bionda (FOTO)

Gira voce che Giulia De Lellis e Andrea Damante si siano lasciati. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano. La Terribile ha fornito dei dettagli davvero interessanti in merito alla vicenda.

Andando sui profili dei diretti interessati, in effetti, mancano contenuti inerenti la coppia da un po’ di giorni. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribadito, in più di un’occasione, che questo è un periodo davvero complesso. Che ci sia di mezzo anche la sua vita sentimentale?

La segnalazione su Giulia e Andrea

Dopo aver superato una profonda crisi, da cui è nato anche un libro. Giulia De Lellis e Andrea Damante sembravano aver trovato un nuovo equilibrio. I due avevano deciso di riprovarci e di cancellare con un colpo di spugna tutto ciò che è accaduto in passato. Ad ogni modo, in queste ore si sta diffondendo un nuovo rumors che vede la coppia al centro di una crisi. L’influencer Deianira ha riportato un gossip inerente una segnalazione abbastanza specifica.

Persone vicine alla coppia hanno dichiarato che i due sembrerebbero essersi lasciati, ma non è tutto. Il DJ sembrerebbe essere stato avvistato anche in compagnia di un’altra donna. Si tratta di una ragazza alquanto avvenente dai capelli biondi. Naturalmente, Deianira ci ha tenuto a puntualizzare di non essere sicura al 100% della veridicità di tali affermazioni, anche se le fonti che hanno riportato l’accaduto sono alquanto attendibili. (Continua dopo la foto)

Il comportamento della De Lellis e di Damante

Ad ogni modo, per il momento, Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno ancora proferito parola in merito. Lui è impegnato nei suoi soliti tour in giro per l’Italia per suonare all’interno di discoteche. Lei, invece, sta sbrigando alcune questioni lavorative. Tra le varie IG Stories e post non sono trapelate informazioni in merito alla loro condizione sentimentale.

L’influencer si è limitata a condividere con i fan un momento molto particolare della sua vita a causa di un problema che ha colpito sua nonna. Successivamente, poi, è stata colta da una febbre improvvisa che ha spaventato sia lei sia tutte le persone che la circondano. Adesso, però, sta bene ed è pronta ad ottemperare ad ogni incarico. Non ci resta che attendere per vedere se deciderà di condividere con i fan anche queste indiscrezioni che riguardano la sua vita privata.