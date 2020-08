Ambra Lombardo confessa di essere single: ‘Sono stanca di aspettare Kikò’

È finita tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. La modella ne ha spiegato i motivi in un’intervista

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: storia finita

Kikò Nalli è ormai noto per essere l’ex marito di Tina Cipollari, con la quale ha avuto tre figli. Barbara D’Urso l’ha accolto nelle sue trasmissioni come opinionista e poi gli ha dato la possibilità di partecipare al Grande Fratello 15. Lì Kikò ha conosciuto Ambra Lombardo, affascinante insegnante e modella siciliana. Lei era fidanzata, ma lui le ha mostrato comunque il suo interesse.

Dopo quindici giorni lei è stata eliminata ma, a quel punto, Ambra ha deciso di lasciare il suo fidanzato e dire a Kikò che ricambiava il suo interesse. Da quel momento è nata una storia tra di loro, ma non è stato semplice, soprattutto per le critiche e la lontananza. Infatti, lui si divide tra Sabaudia e Roma, mentre lei, che ha origini siciliane, vive a Milano per lavoro.

Negli ultimi mesi ci sono state voci sulla coppia, ma i diretti interessati hanno preferito mantenere il silenzio. Tuttavia, era ormai chiaro che non si vedevano più. Infatti, Ambra ha rotto il silenzio e in una nuova intervista ha raccontato che cosa è successo.

Ambra: ‘Estate da single, sono stanca di aspettare Kikò’

Ambra ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, nella quale ha raccontato come sono andate le cose con Kikò. Praticamente durante il lockdown sono rimasti divisi, ma prima si erano potuti vedere solo a dicembre. Poi si sono visti una volta che si poteva andare da regione a regione, ma Ambra è stanca di andare avanti così.

La modella ha detto che lui ha dei vincoli e una serie di questioni logistiche che gli impediscono di essere presente con lei. Lei, invece, ha bisogno della presenza del suo uomo, è importante. E per questo è davvero stanca, non vede prospettive per il futuro. La sua estate, quindi, è da donna single e, anche volendo, non saprebbe in che altro modo definirsi. Che cosa ne pensate?

Nel frattempo Kikò Nalli è tornato sui vari siti di gossip per la voce che lo voleva vicino alla sua ex moglie Tina Cipollari. Lui e Tina, però, sono intervenuti sui social molto arrabbiati per queste notizie del tutto inventate che non fanno altro che ferire i figli che, probabilmente, non accettano ancora il fatto che i genitori si siano separati.