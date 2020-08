Belen Rodriguez, liti in famiglia, parla la madre: “Le bugie fanno male, chi non ti cerca non ti ama” (FOTO)

In queste ore sta generando molto clamore un post pubblicato dalla madre di Belen Rodriguez nel quale sembrerebbero trapelare delle liti in famiglia. La donna ha dato luogo ad uno sfogo davvero molto profondo, che non ha lasciato indifferenti i fan.

Numerosi utenti sono intervenuti per commentare le dichiarazioni della protagonista, ma lei sembra non aver preso esattamente nel migliore dei modi la grande invadenza. Vediamo tutti i dettagli e cosa pare sia successo.

Lo sfogo della madre di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è sempre stata molto reticente in merito alle questioni che riguardano la sua famiglia, tuttavia, lo stesso non può dirsi di sua madre. La signora Veronica Cozzani, infatti, ha pubblicato un post molto criptico su Instagram, che ha immediatamente fatto insospettire i fan. La protagonista ha voluto fare una riflessione alquanto generica in merito alle persone che fingono di amarti ma, in realtà, non ti hanno minimamente a cuore. Nel dettaglio, coloro i quali non ti cercano, è perché non gli manchi e se non gli manchi, è perché non ti vogliono bene.

Inoltre, in certi casi la verità può far male, ma il dolore si prova in una sola volta. Chi, invece, è solito dire bugie fa del male ripetutamente. Infine, la donna pare sia stufa di tutte quelle persone che fingono interesse quando, in realtà, non è così. Nel post in questione non sono stati fatti nomi, ma la fantasia dei fan ha cominciato subito a divampare. Molte persone sono intervenute per fare supposizioni in merito a quello che potrebbe essere accaduto. (Continua dopo il post)

Le supposizioni dei fan

Alcune persone hanno ritenuto che lo sfogo della madre di Belen Rodriguez fosse riferito a Stefano De Martino o a qualche membro della famiglia. Tra i commenti c’è chi ha ipotizzato che la donna si stia separando con il marito, o chi ritiene che le sue frasi siano riferite ai suoi figli. Lei, però, non ha affatto gradito tali allusioni e ci ha tenuto a fare maggiore chiarezza.

La mamma della showgirl ha specificato che il suo intervento non fosse riferito agli uomini e ha chiarito di non essere in crisi con il marito. Il suo pare sia solo un ragionamento generico, una riflessione su tutte quelle persone che ti chiama “amore” e “tesoro” quando, in verità, per loro non vali assolutamente nulla.