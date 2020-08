Martina Nasoni single, il suo fidanzato è stato avvistato con un’altra

Martina Nasoni e Christopher sono arrivati al capolinea, la liason appena iniziata è già arrivata al termine

Martina Nasoni ed il tatuatore Christopher si sarebbero già lasciati secondo delle indiscrezioni arrivate proprio in queste ultime ore. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva lasciato un vuoto nel cuore di Martina, subito colmato durante questa calda estate dall’arrivo di Christopher.

Durante l’avventura al Grande Fratello tra Martina e Daniele Del Moro ex volto di U&D era successo qualcosa proprio davanti alle telecamere. Una volta usciti dalla casa la loro relazione è andata avanti, diventando una vera e propria storia d’amore, terminata però nel peggiore dei modi. Lei era presa da lui, se non innamorata. Lui invece non è stato chiaro dal primo momento. Ha lasciato non pochi dubbi.

Anche per questo la donna è stata spesso invitata ospite da Barbara D’Urso a Live e a Pomeriggio 5, dove ha parlato della sua vita privata e sentimentale. Proprio all’inizio delle vacanze estive, è entrato a far parte della sua vita Christopher, ma le cose sono cambiate abbastanza in fretta dato che in questi giorni è stata avvistata insieme a due ragazzi diversi.

Martina Nasoni, nessuna dichiarazione via social, ha scelto la privacy su amore e sentimenti di qualunque tipo

Martina Nasoni ha preferito non pronunciarsi soprattutto non sui social, forse in attesa di essere invitata in qualche programma dove potrà parlare della sua vita e di tutto ciò che ha a che fare con gli affari di cuore. Ad oggi è stata vista in compagnia dell’ex corteggiatore Matteo Guidetti, poi a Monza con Christopher che fino a prova contraria era in realtà il suo fidanzato.

Nell ultime settimane sono spuntate delle foto sui social in cui Christian è palesemente in compagnia di una ragazza che tutto sembra tranne che una semplice amica. Ma soprattutto non è Martina. A conferma del fatto che i due si sono lasciati e che lui abbia già intrapreso una nuova conoscenza, il like scomparso dalle foto dell’uomo. Martina lo ha proprio escluso dagli amici, ha rimosso ogni like.

L’intervento social di Guendalina toglie qualunque dubbio sulla questione

Poi ancora come se non bastasse ecco arrivata la filippica di un’amica di Martina, Guendalina Canessa che ha scritto sul suo profilo tutto un discorso sugli uomini. Ha rimproverato ogni singolo uomo che non fa altro che comportarsi male nei confronti delle donne. Gli appassionati di gossip, coloro che hanno seguito la storia d’amore, hanno notato un chiaro riferimento al tatuatore.