Manila Nazzaro: arrivano le frecciatine dell’ex marito dopo Temptation Island

Temptation Island, Manila Nazzaro: arrivano le frecciatine dell’ex marito

Manila Nazzaro è stata una super protagonista della settima edizione di Temptation Island. La conduttrice ha conquistato tutti con la sua bellezza, tanto da conquistarsi il titolo di regina del programma. Non solo, ma i telespettatori hanno apprezzato molto i consigli che ha dato alle sue compagne di viaggio e come ha parlato della sua vita e degli uomini.

A questo proposito, Manila ha fatto qualche riferimento al suo ex marito. Lei è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio nel 2006 e Nicolas nel 2011. Nel programma Manila ha detto che ha fatto bene a non affidarsi a suo marito perchè altrimenti adesso non avrebbe nulla. Allo stesso modo ha anche affermato che sta pensando lei economicamente ai figli, da sola.

Questo ha innescato la reazione dell’ex marito, il quale ha postato una foto sui social con due dei suoi figli (quelli avuti con un’altra compagna) e come didascalia ha scritto: “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte“. Poi ancora: “Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra cosa.” Insomma, tutte frasi che sembrano essere rivolte a Manila, voi che cosa ne pensate?

La nuova vita con Lorenzo Amoruso

Per Manila la separazione dal suo ex marito è stata una grande sofferenza, lei ha scoperto che lui aveva un’altra famiglia. Da quel momento ha attraversato momenti molto brutti e solo grazie a Lorenzo Amoruso ha creduto di nuovo nell’amore. A Temptation Island tra i due ci sono state delle incomprensioni, ma al falò di confronto finale si sono chiariti e baciati appassionatamente.

Infatti, Lorenzo sta progettando di trasferirsi a Roma e vorrebbe tanto sposare la sua Manila e avere anche un figlio. Lui crede che lei sia la donna della sua vita e che, anche se si sono incontrati “tardi” nella vita, era comunque destino che si incontrassero.

Anche Lorenzo Amoruso è stato molto apprezzato dai social e dai telespettatori in generale. Ha consigliato i suoi compagni di viaggio in modo esemplare, è stato simpatico, ha rispettato la sua donna, ha pianto sentendo la sua mancanza. Poco importa se quando si trattava di lui perdeva un po’ la lucidità, ormai per i social è diventato un idolo.