Manila Nazzaro torna sui social dopo Temptation Island e annuncia: “Ora è arrivato il momento di dirvi…” (FOTO)

Il percorso di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island è stato tra i più apprezzati di quest’anno. Moltissimi utenti dei social si sono complimentati con loro per le emozioni che hanno trasmesso.

A distanza di un paio di giorni dalla messa in onda della puntata finale, la Nazzaro ha deciso di tornare sui social per fare un annuncio a tutti i suoi fan. I follower, ovviamente, hanno molto apprezzato il suo gesto.

Il post di Manila Nazzaro dopo Temptation Island

Manila Nazzaro è tornata sui social dopo Temptation Island ed ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno seguito il percorso suo e del suo fidanzato. La donna ha detto di essere molto felice di aver trasmesso emozioni positive, pertanto, adesso è arrivato il momento di dire grazie a tutti. Il programma incentrato sulle tentazioni è servito alla coppia per capire quanto sia importante e forte il loro amore. Inoltre, grazie a questa esperienza sono riusciti anche a comprendere quali siano le piccole falle nel loro rapporto a cui bisogna trovare una soluzione.

I fan, ovviamente, hanno molto apprezzato il loro comportamento e ci hanno tenuto a mostrare tutta la loro ammirazione. Anche l’influencer Karina Cascella si è complimentata con entrambi per aver vissuto questa esperienza in totale purezza e sincerità. Difficilmente si riescono a trovare persone così genuine, pertanto, quando capita è sempre una cosa molto bella. (Continua dopo il post)

I complimenti dei fan e di Alessandro

Ricordiamo che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno lasciato Temptation Island facendosi una promessa, ovvero, quella di andare a vivere insieme. Dato che lei è maggiormente vincolata dal punto di vista lavorativo, la destinazione che è stata scelta pare sia Roma e non Firenze. L’ex calciatore, dunque, ha detto di essere disposto a rinunciare alle sue abitudini in nome dell’amore.

Il percorso della coppia è stato così limpido, al punto che anche il tentatore di Manila, Alessandro, si è complimentata con lei. Il ragazzo ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha dichiarato di essere felice di aver conosciuto una donna come Manila. Lei era l’unica con cui è riuscito ad instaurare un rapporto pulito e sincero e conserverà sempre un ottimo ricordo, nonostante le cose non siano andate esattamente come sperava. Tuttavia, all’amore non si comanda e quando ci sono di mezzo i sentimenti, non c’è nulla che possa ostacolarli.