Oroscopo 2 agosto 2020, classifica: Pesci in prima posizione, Ariete in caduta

L’Oroscopo del 2 agosto vede i Pesci primi in classifica. Per molti altri segni urge una vacanza

Previsioni 2 agosto primi sei segni

1 Pesci. Ottimo momento per cimentarvi in nuove relazioni. Oggi, ma in questo periodo in generale, sono favoriti gli incontri e le relazioni che nasceranno in questi mesi potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto importante. Buone opportunità anche in ambito lavorativo.

2 Toro. Periodo molto positivo per quanto riguarda l’amore. I single saranno i più favoriti in quanto ci saranno degli ottimi incontri dietro l’angolo. Anche chi si trova all’interno di una relazione stabile, però, avrò la possibilità di consolidare ulteriormente il legame. A lavoro fate attenzione ai piccoli imprevisti.

3 Vergine. I nati sotto il segno della Vergine cominceranno la risalita nell’ambito dei sentimenti. Se siete single da parecchio tempo, in questo periodo poteste ricevere una sorpresa. Nel lavoro ci sono ancora delle cose da mettere a posto, ma a partire dalle prossime settimane risolverete gli eventuali problemi.

4 Capricorno. Momento positivo per quanto riguarda il lavoro. Specie i liberi professionisti avranno la possibilità di rimettersi in carreggiata. In amore, invece, potrebbe esserci qualche tensione. Se ci sono cose che non sono molto di vostro gradimento, parlatene adesso.

5 Cancro. Questo è un periodo alquanto positivo dal punto di vista delle emozioni. L’occasione è propizia per effettuare un viaggio nei vostri sentimenti in modo da comprendere cosa volete realmente. Anche nel lavoro si sta per concretizzare un progetto importante.

6 Scorpione. Anche voi, come molti altri segni dello zodiaco, sentite un forte bisogno di staccare la spina. In amore c’è tranquillità e in questo periodo potrete respirare un po’ dal punto di vista economico. Nel lavoro ci sono delle situazioni da chiarire, ma nulla di davvero preoccupante.

Oroscopo domenicale ultime posizioni

7 Capricorno. L’Oroscopo del 2 agosto vi esorta a prestare attenzione nell’ambito dei sentimenti. Oggi farete fatica a mantenere una distinzione tra la ragione e i sentimenti e potreste essere portati a far prevalere i secondi. L’effetto sarà quello di basarvi troppo sulle apparenze.

8 Sagittario. Attenzione alle liti e alle incomprensioni in famiglia. A causa di questioni futili potreste trovarvi improvvisamente catapultati in situazioni spiacevoli. Nel lavoro siete molto impegnati e avete troppe cose a cui pensare. Cercate di risolvere tutto entro la prossima settimana, in modo da godervi un po’ di relax.

9 Leone. In questo momento vi sentite un po’ insoddisfatti. Sia in amore sia nel lavoro pare ci siano delle cose che non tollerate e che vorreste cambiare. Cercate di fare il possibile per evitare le discussioni e, soprattutto, non esponetevi troppo nei litigi che non vi riguardano direttamente.

10 Gemelli. I nati sotto questo segno stanno affrontando un momento di stanchezza. Urge una pausa o un inversione di rotta nella vostra vita. Nel lavoro si sta smuovendo qualcosa di interessante. Potreste trovarvi anche nella condizione di scoprire una nuova passione o attitudine.

11 Bilancia. Momento difficile per i sentimenti. Vi sentite insoddisfatti e poco motivati a proseguire una relazione che vi trascinate da diverso tempo. Prendete una decisione drastica e definitiva, almeno soffrirete una sola volta. Nel lavoro le cose non vanno esattamente come vi aspettavate.

12 Ariete. La domenica non inizierà esattamente nel migliore dei modi. Forse vi sentite un po’ frustrati e sarete portati a credere che chiunque vi circonda stia tramando qualcosa contro di voi. Questo vi rende particolarmente vulnerabili ed esposti a dare luogo a discussioni senza un vero motivo.