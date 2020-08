Pierluigi Diaco, dichiarazione d’amore a Io e te: “Voglio condividere la vita con te…”

Pierluigi Diaco e la sua conduzione a Io e Te su Rai Uno

Continua la programmazione di Io e Te, il rotocalco di Rai Uno che va in onda in estate. Il talk condotto da Pierluigi Diaco ha preso il posto di Vieni da Me di Caterina Balivo e la messa in onda proseguirà fino al prossimo 4 settembre. Il 7 dello stesso mese, infatti, partirà il nuovo format di Serena Bortone. Un scelta che segna l’allontanamento della moglie di Guido Maria Brera dal pomeriggio della prima rete.

Nell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 31 luglio 2020, il conduttore della trasmissione pomeridiana ha sorpreso il pubblico da casa con una dichiarazione d’amore in piena regola. Il tutto è avvenuto durante il consueto faccia a faccia con un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo. A chi l’ha fatta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Il giornalista fa una dichiarazione d’amore al compagno Alessio

Ospite della puntata di Io e Te in onda venerdì 31 luglio 2020, Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore televisivo italiano. Quest’ultimo durante il colloquio col padrone di casa ha posto a Pierluigi Diaco un quesito: “Ti piace stare da solo?”.

La replica del noto giornalista ha lasciato tutti senza parole: “Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo. Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo. Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d’amore”. Una vera e propria dichiarazione che di certo inorgoglirà la persona che ama.

Pierluigi Diaco e l’amore per Alessio Orsingher

Quella di Pierluigi Diaco nell’ultimo appuntamento stagionale di Io e Te è stata una vera e propria dichiarazione d’amore a sorpresa per il compagno di vita Alessio Orsingher. Quest’ultimo è un giornalista che da anni lavora a La7, emittente televisiva che appartiene a Urbano Cairo.

Ma il padrone di casa del programma pomeridiano di Rai Uno non è nuovo a tali gesti romantici. Ad esempio, nel 2019 sempre nella sua trasmissione estiva ha parlato spesso del grande sentimento che prova per Alessio. Ovviamente i gesti di Diaco sono stati apprezzati moltissimo dai telespettatori e dai fan del professionista. Arriverà la replica di Alessio su La7? Non ci resta che attendere.