Marcello Masi, l’errore a La vita in diretta estate. Delogu sconvolta: “Cos’hai detto?”. Poi il giornalista lascia lo studio [FOTO]

Marcello Masi e la proposta alla modella curvy Laura Brioschi

Continua la programmazione de La vita in diretta estate, il rotocalco che in questo periodo non ha nessuna concorrenza agguerrita. Infatti il contenitore Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso partirà il prossimo 7 settembre, stesso giorno della ripartenza della versione classica del rotocalco di Rai Uno con Alberto Matano. Venerdì 31 luglio 2020 i telespettatori hanno assistito ad un inaspettato battibecco tra i due padroni di casa Marcello Masi ed Andrea Delogu.

Il tutto è accaduto durante lo spazio dedicato a dieta e benessere, dove era ospite in collegamento la modella curvy Laura Brioschi. Quest’ultima che è anche una nota influencer parlava dell’importanza di accettare il proprio corpo e l’ex direttore del Tg2 sembrava apprezzare molto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto in trasmissione.

Il conduttore de la vita in diretta fa il cascamorto con la sua ospite

Rivolgendosi alla modella curvy Laura Broschi, il conduttore de La vita in diretta estate Marcello Masi ha asserito: “Condivido tutto quello che dici”. Ma non è finita qui, infatti il giornalista con tono ironico ha detto anche: “Ti chiedo di sposarmi”.

La modella ed influencer ha fatto notare di essere già vestita di bianco e Andrea Delogu ha commentato divertita: “Ormai Masi lo abbiamo perso”. Dopo questa battuta c’è stato un clamoroso scivolone. (Continua dopo la foto)

Divertente siparietto tra Marcello Masi ed Andrea Delogu

A fine puntata de La vita in diretta estate, quella di venerdì 31 luglio 2020, durante i saluti finali, il padrone di casa Marcello Masi ha chiamato erroneamente Andrea Delogu ‘Laura’. A quel punto, l’ex iena non se l’è presa, anzi ha commentato con tono ironico: “Cos’hai detto? Mi hai chiamato Laura… Ma come? Sono le basi non scambiare i nomi delle donne”.

Quindi l’ex direttore del Tg2 Masi ha concluso il suo intervento con qualcosa di sarcastico: “Non ne azzecco una”. Quindi il giornalista ha lasciato lo studio TV3 del centro Rai di via Teulada a Roma. La simpatica gag è stata apprezzata moltissimo dai telespettatori del contenitore pomeridiano della prima rete e in pochissimo tempo ha fatto il giro del web e dei social network.