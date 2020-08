DayDreamer – Le Ali del Sogno, Mediaset sospende la soap: la nuova programmazione d’agosto

Grande successo di pubblico per lo sceneggiato turco DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dallo scorso giugno alle 14:45 su Canale 5, al posto del dating show Uomini e Donne va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è ogni giorno più seguita, conquistando milioni di italiani.. Nello specifico ha un seguito giornaliero di circa 2,6 milioni di telespettatori e il 22% di share.

Numeri da prima serata. La storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin sta coinvolge il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, il quale appuntamento dopo appuntamento, non smettono di sperare in una loro definitiva unione. Ma nei prossimi giorni ci sarà una grossa novità che di certo non farà piacere al giovane pubblico della serie televisiva. Di cosa si tratta?

La programmazione della serie con Can Yaman e Demet Ozdemir

Chi segue DayDreamer – Le Ali del Sogno sa perfettamente che va in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Canale 5, ovvero dalle 14:50 circa dopo la sopa oper iberica Una Vita, sino alle 15:30 per poi dare la linea alle repliche della prima stagione de Il Segreto.

Sin dal primo episodio trasmesso nella prima settimana di giugno, il pubblico italiano ha seguito lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir senza alcuna pausa. Ma tra qualche giorno, essendo in piena e state e nel mese di agosto, Mediaset ha optato per una breve una pausa. Quanto durerà e da quando partirà lo stop? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le risposte a tali quesiti.

Stop di una settimana (Ferragosto) per la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno

I nuovi episodio della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno non andranno in onda da lunedì 10 fino a venerdì 14 agosto 2020. Quindi un’intera settimana a causa del Ferragosto. Le puntate inedite riprenderanno a partire dal lunedì successivo, ovvero il 17 del mese. Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda la messa in onda degli appuntamenti del mese di settembre.

Infatti i vertici di Mediaset al momento non hanno ancora comunicato se le puntate si alterneranno con l’ultima stagione de Il Segreto oppure appena quest’ultimo terminerà. Infatti, se così non fosse, bisognerà aspettare l’epilogo dello sceneggiato spagnolo che è previsto per il mese di gennaio 2021.