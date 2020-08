Jasmine Carrisi perde le staffe in pubblico, la rabbia della figlia di Al Bano: “Ma chi ca**o…”

Jasmine Carrisi e il successo per il suo brano rap ‘Ego’

Buon sangue non mente. La quintogenita di Al Bano, ovvero la bellissima Jasmine ha deciso di seguire le orme del padre. Nello specifico la 19enne da poco ha debuttato nel mondo della musica col suo primo singolo intitolato ‘Ego’. Tuttavia lo stile della secondogenita di Loredana Lecciso è totalmente differente dal cantautore di Cellino San Marco. Infatti il testo interamente scritto dalla ragazza è rapper.

Nonostante non vada d’accordo con questo stile, il Maestro salentino ha sempre incoraggiato la figlia a credere alle sue potenzialità e andare avanti dritta per la sua strada. Una canzone che in pochissimo tempo ha ottenuto un grande successo nelle varie piattaforme digitali, ma anche su YouTube e sui canali social della giovane e della madre.

La figlia di Loredana Lecciso sbotta su Instagram contro un hater

Da qualche anno a questa parte il canale Instagram di Jasmine Carrisi ha avuto un’impennata nel numero di follower. Infatti la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è molto seguita. Di recente, dopo aver condiviso ancora una volta il suo brano ‘Ego’ su IG, in pochissimo tempo sono arrivati centinaia di commenti da parte di tutti coloro che la seguono sul noto social network.

Si tratta di numerosi messaggi d’approvazione e complimenti, ma come spesso accade ai personaggi del mondo dello spettacolo, non potevano mancare le critiche da parte dei detrattori. Infatti quest’ultimi con prepotenza hanno invaso il profilo della 19enne salentina. Alla vista di un “Per me no”, la sorella maggiore di Bido ha sbottato così: “Ma chi ca**o te l’ha chiesto? Cioè quando te l’ho chiesto?”. (Continua dopo il post)

Le parole di Al Bano sulla figlia Jasmine Carrisi

Con molta probabilità la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non ha per niente gradito i messaggi di disapprovazione da parte dei cosiddetti leoni da tastiera che d tempo non la mollano un attimo. Al contrario invece, suo padre di recente è intervenuto in collegamento ad una puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Il Maestro di Cellino San Marco si è detto felice della scelta della quintogenita. Ecco le sue parole: “Mia figlia Jasmine ieri ha compiuto 19 anni. Durante questo periodo di stasi mi ha detto ‘Papà io voglio fare una canzone’ e io le ho detto ‘fallo’. Ne è uscito un lavoro davvero bello, da artista l’ho sentita e devo dire che ha le carte in regola”.