Roberta Di Padua svela un segreto sul suo passato: ecco cosa faceva prima di Uomini e Donne (FOTO)

Nel corso di una recente intervista sul magazine di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha svelato un segreto inerente il suo passato. Tutti i telespettatori del talk show sono sempre stati abituati a vedere l’aspetto più rigido della dama e il motivo sembra risiedere in qualcosa avvenuto anni fa.

Un’esperienza in particolare, vissuta dalla protagonista del parterre femminile del programma di Maria De Filippi, sembrerebbe averla drasticamente cambiata. Nell’intervista, inoltre, la donna ha parlato anche dei suoi ex e, in particolar modo, del suo ex marito.

Il segreto di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua è tra i volti più discussi di Uomini e Donne, pertanto, la protagonista ha deciso di farsi conoscere un po’ meglio svelando un segreto inerente la sua vita. La dama ci ha tenuto a chiarire di avere una personalità molto forte e di essere spinta a non avere paura di niente e di nessuno. Quando c’è da affrontare un problema lei non è certamente una di quelle persone che si tira indietro. Il motivo di tanta forza e tanto coraggio risiede in un’esperienza fatta diversi anni fa.

L’esponente del parterre femminile ha dichiarato di essere una ex militare. Diverso tempo fa decise di arruolarsi nell’esercito e questo le ha dato modo di forgiare moltissimo il suol carattere. La vita militare per una donna è molto difficile. Lei ha sempre tenuto molto al suo aspetto fisico e in quel periodo è stata costretta a fare delle rinunce, come ad esempio, mettere da parte il suo essere femminile e provocante. (Continua dopo la foto)

Altre rivelazioni della dama

Tra le varie confessioni fatte da Roberta Di Padua durante l’intervista, la dama ha svelato anche un altro segreto che riguarda suo figlio. Nel dettaglio, pare che il ragazzino, nonostante sia ancora molto piccolo, abbia già le idee molto chiare in merito a ciò che vuole fare un domani. In particolar modo, ha detto che il giovane seguirà l’esempio dello zio Federico D’Aguanno e diventerà un tronista di Uomini e Donne.

Roberta, poi, ha parlato dei suoi ex, in particolar modo del suo ex marito Giuseppe D’Aguanno. Dopo pochi anni dal loro matrimonio, cominciarono a sorgere dei problemi che hanno spinto la coppia ad allontanarsi. Adesso, però, sono in ottimi rapporti per il bene di loro figlio. Sugli esponenti del talk show, invece, la Di Padua ha detto di avere un ottimo ricordo di Riccardo e Gianluca.