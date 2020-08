Elodie Patrizi, no al senso materno e con Marracash ognuno i propri spazi

Elodie Patrizi, tra un singolo e l’altro sta diventando la Regina dell’estate 2020

Elodie Patrizi si è lasciata andare alle rivelazioni durante un’intervista a cuore aperto rilasciata a Il Messaggero. Questa è la sua estate. La cantante ha spopolato con il singolo Guaranà, collaborando con Takagi e Ketra in “Ciclone” ed arriveranno ancora tante altre novità che la renderanno ufficialmente la regina del 2020.

Durante l’intervista a cuore aperto, l’artista ha rivelato di essere felicissima, la fase professionale sta andando benissimo, tutto è partito da Andromeda, il singolo che ha presentato il Festival di Sanremo. Da quel momento in poi è stato tutto un successo, qualcosa di inaspettato. Adesso chiunque si aspetta una gravidanza entro breve tempo dato che lei ed il suo Marracash sembrano andare parecchio d’accordo. La risposta della cantante è sempre la stessa, non ha spirito materno.

Elodie Patrizi, la relazione con Marracash: fidanzati e basta, nulla di più almeno per il momento

Elodie Patrizi, almeno per il momento non pensa di voler avere figli. Non le interessa nemmeno deludere le aspettative di coloro che vedendola andare sempre di più verso i 30 anni, si aspettano di vedere spuntare fuori un bel pancino. Almeno per adesso non vuol sentirsi chiamare mamma, è presto, ma oltre tutto non rientra nemmeno nei suoi programmi. Ciò che vuole davvero è realizzarsi professionalmente, il resto verrà da sè quando e se sarà il momento. Al suo fianco Marracash che a quanto pare la pensa proprio come lei. I due stanno insieme ormai da parecchio tempo, sono entrambi innamorati, lei in particolar modo però afferma di avere bisogno dei suoi spazi. Per esempio racconta l’unico episodio di convivenza, un tentativo fallito.

E’ accaduto durante il periodo del lockdown, lei ha convissuto con la voglia perenne di fuggire. Non per niente è stata la prima cosa che ha fatto quando è stato dato il via libera. Spiega che non ha voglia di convivere con Marra non perché insieme non si trovano bene, ma perché preferisce godere dei suoi spazi ed essere unita a lui senza correre. Ha voglia di vivere la sua relazione da fidanzati, per la convivenza è ancora troppo presto, figuriamoci per una gravidanza.

Nessuno conosce la vera Elodie, quella che è scappata di casa per fare la cubista ascoltando musica rap

La sua vita privata rimane ancora oggi sconosciuta, ad affermarlo è proprio lei che racconta che quella che abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi non era la vera Elodie.

Lei è cresciuta con il rap, è scappata via di casa, allora aveva soltanto 18 anni e pur di mantenersi lavorava come cubista. Ancora adesso conosciamo davvero troppo poco, ma d’altronde è stata una sua scelta far sì che tutto rimanesse privato, perché tiene tanto alla privacy.