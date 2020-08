Guerra tra Cristina Incorvaia e Tara Gabrieletto: spunta una conversazione privata piena di accuse

Quando Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno annunciato la fine del loro matrimonio, Cristina Incorvaia ha divulgato una notizia che nessuno sapeva. La dama del parterre femminile di Uomini e Donne, diversi anni fa, aveva avuto una relazione con l’ex tronista, ma non è tutto.

La Gabrieletto pare non aver molto gradito alcune recenti considerazioni fatte dalla sua rivale, al punto da contattarla in privato. Cristina, però, ha deciso di non restare nell’ombra e di raccontare tutto attraverso un’intervista su Nuovo.

Lo scontro tra Cristina Incorvaia e Tara Gabrieletto

Nel corso dell’intervista, Cristina Incorvaia ha svelato il contenuto di una conversazione intercorsa tra lei e Tara Gabrieletto. Nel dettaglio, pare che quest’ultima abbia contattato l’ex di suo marito per fare chiarezza su alcuni punti. In primo luogo, l’ex corteggiatrice avrebbe esortato la sua interlocutrice a non intervenire più su questioni private che riguardano lei e suo marito. In secondo luogo, Cristina è davvero ridicola a definirsi una ex dal momento che è stata pochissimo tempo con Gallella.

Dinanzi tali parole alquanto spiacevoli, l’Incorvaia ha reagito senza remore. La donna ha detto di aver risposto a tono a Tara dicendole che, essendo un personaggio pubblico, è normale che vengano espressi dei pareri sul web anche in merito alla vita privata. Inoltre, Cristina ci ha tenuto a palesare di aver avuto una relazione a tutti gli effetti con l’ex tronista.

Cosa fanno oggi i tre protagonisti

La storia sarebbe durata un paio di anni e Gallella pare sia salito anche a casa della donna per conoscere la sua famiglia. Pertanto, con queste parole, Cristina Incorvaia ha voluto mettere a tacere Tara Gabrieletto, nella speranza di non essere più disturbata da lei. Al momento, i due ex coniugi non hanno commentato la questione, ma è probabile che ci siano ulteriori ripercussioni.

Ad ogni modo, Tara è molto impegnata con l’arredo della nuova casa in cui è andata a vivere una volta interrotto il. suo matrimonio. Cristian, invece, è tornato ad adoperare moltissimo i social, cosa che prima detestava fare. Cristina, invece, sta continuando a condividere con i suoi fan ciò che fa durante le sue vacanze estive. La dama ha molto legato con Pamela Barretta. Dato che è tornata single, dopo la fine della storia con David, è probabile che a settembre la ritroveremo all’interno del talk show della De Filippi.