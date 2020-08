Walter Nudo: l’incredibile cambiamento a 50 anni

Walter Nudo è stato definito l’uomo dei record, avendo vinto due reality show a distanza di 15 anni: L’isola dei famosi nel 2003 e il Grande Fratello Vip 2018. Tuttavia, come dimostrano alcuni scatti resi noti sull’ultimo numero di Grand Hotel, Walter ha raggiunto un’altra vittoria: quella di uomo con più alto sex appeal a 50 anni appena compiuti.

L’attore dimostra avere ancora quel fisico aitante che presentava ai tempi di Incantesimo e Carabinieri. Sicuramente, il girovita si è un po’ allungato, così come la tartaruga non è più esattamente quella di un tempo. Tuttavia, Walter Nudo dimostra avere ancora un corpo scultoreo da fare invidia a tanti giovani di 20/30 anni.

Walter Nudo: la vacanza a Portofino

Gli scatti presentati da Grand Hotel mostrano Walter Nudo in vacanza a Portofino. In essi, il divo passeggia a petto nudo per la città, oppure si esibisce in qualche tuffo dagli scogli, sempre con il fisico degno di un tritone. Assieme a lui ci sono i due figli Elvis e Martin, nati entrambi dalla relazione con Tatiana Tassara. In una delle foto, Walter appare mano nella mano con la compagna Roberta Nigro, la bella dipendente Mediaset, dall’atteggiamento molto riservato. I due stanno insieme da un anno e dalle immagini traspare molta complicità tra Walter e Roberta.

Il cambiamento dell’attore

Negli ultimi tempi, la vita di Walter Nudo ha subito un cambiamento radicale. Ricordiamo come solo nel 2019 l’attore sia stato colpito da una doppia ischemia che lo ha costretto ad un’operazione al cuore. In seguito, la decisione di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Walter vuole aiutare psicologicamente le persone. L’attore ha intenzione di impiegare il suo tempo solo in campi e progetti tramite cui possa ispirare la gente a essere sempre più consapevole e responsabile della propria esistenza. Insomma, Walter Nudo vuole essere tanto un insegnante quanto un leader spirituale da ora in poi.

Il club Rivincita

Walter Nudo ha dunque deciso di fondare un club dedicato alle persone che vogliono migliorare se stesse, una “scuola motivazionale”. L’istituto si chiama Rivincita, una parola con cui l’attore è molto in confidenza. Walter Nudo ha avuto tanto successo, ma ha conosciuto anche molta sofferenza.

La sua vita è stata caratterizzata da alti e bassi, gioie e dolori. Tuttavia, alla fine, Walter Nudo è sempre riuscito a risalire la china. Una volta lo stesso vip disse che l’elettrocardiogramma della sua esistenza “è sempre su e giù”. Walter, tuttavia, può contare adesso sull’amore e la forza che le dà la sua Roberta. A lei ha scritto: “Grazie per l’amore che hai per me”.