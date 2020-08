Francesco Facchinetti è stato aggredito, la reazione: “Lo avrei ammazzato…”

Francesco Facchinetti aggredito verbalmente da un 50enne

Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Francesco Facchinetti perché è stato coinvolto in un brutto episodio. In poche parole l’ex compagno di Alessia Marcuzzi, attraverso una Storia su Instagram ha rivelato di aver subito un’aggressione verbale. Il tutto è accaduto mentre il figlio di Roby dei Pooh era fermo con la sua macchina ad semaforo in attesa che scattasse il verde a Milano.

In poche parole un uomo che poteva avere intorno ai 50 anni con la sua vettura si è avvicinato all’ex dj Francesco e dopo aver abbassato il finestrino, gli ha sputato sull’automobile. Un gesto dispregiativo e senza alcuna motivazione, che ha scatenato la reazione del produttore: “Figlio di pu….a, muori“. Ma la rabbia del madre di Mia sul social network è proseguito in questo modo: “Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano“.

Lo sfogo social dell’ex dj

Per fortuna Francesco Facchinetti non era da solo in auto, infatti l’intervento provvidenziale del suo collega ha fatto sì he il cantante non aggredisse fisicamente quella persona. Dopo lo sfogo su Instagram, l’ex compagno di Alessia Marcuzzi ha fatto delle riflessioni su quello che gli è accaduto. Il noto produttore ha poi provato a capire la ragione che possa aver indotto un uomo di mezza età a fare un gesto così estremo.

Per il diretto interessato c’è solo una spiegazione: l’invidia distruttiva. “Chi invidia è mediocre”, ha affermato il professionista. Quest’ultimo subito dopo, ha fatto delle affermazioni molto dure nei confronti del 50enne, dicendogli che gli fa pena. In conclusione l’ex dj ha asserito: “Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incazzato con la tua auto di me..a“.

La relazione sentimentale tra Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi

Come tutti ben sanno Francesco Facchinetti anni fa ha avuto una breve storia d’amore con la conduttrice Mediaset, Alessia Marcuzzi. Da quella relazione sentimentale è nata Mia che è una bellissima bambina. Dopo la separazione I due professionisti hanno intrapreso due nuove relazioni.

La conduttrice de Le Iene Show si è sposata con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi, mentre l’ex dj è convolato a nozze con William Faissol. Nonostante si siano lasciati, tra la Pinella e il produttore c’è un bellissimo rapporto d’amicizia, infatti danno anche le vacanze insieme.