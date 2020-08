Fedez si fa crescere i baffi ma Chiara Ferragni non gradisce e lo boccia pubblicamente (FOTO)

Non piacciono a Chiara Ferragni i baffi di Fedez, così glielo comunica pubblicamente e fa anche una battutina…

Aveva cambiato look Fedez, ma non è servito a far impazzire la sua bella mogliettina. Proprio così, il rapper aveva rasato la barba e lasciato solo i baffi a vista, ma a Chiara Ferragni il look del marito non è piaciuto. Non solo, il rapper subito dopo ha dovuto rasare anche i baffi rimasti! Il cantante aveva anche chiesto ai fan se il suo aspetto fosse gradevole, ma il sondaggio fatto sui social ha bocciato il look.

Niente da fare, meglio radersi e riprendere il suo solito aspetto. Così tutti sono stati contenti e hanno apprezzato che Fedez togliesse i baffi. La felice famigliola non fa altro che divertire i fan con le scenette e adesso ci si mette anche Leone. Eh sì, il piccolo ha detto la sua prima parolaccia, che però ha fatto incazz…la Ferragni.

Chiara Ferragni boccia i baffi di Fedez

La coppia composta da Fedez e chiara Ferragni si trova al momento in vacanza in Sardegna. Con loro ovviamente c’è anche il figlioletto Leone e le loro famiglie. Durante la giornata si divertono a fare dei siparietti niente male, come quello dei baffi che Fedez voleva per cambiare look. In realtà è la prima volta che il rapper si mostra con i baffi e anche la moglie ha trovato l’aspetto poco gradevole.

Infatti, si è lasciata sfuggire commenti che hanno stupito Fedez. La bella influencer ha bocciato i baffi del marito e ha detto che non è affatto attraente, anzi che non è scopabile. La ferragni ha anche aggiunto che a lei i baffi non sono mai piaciuti, e poi quelli di Fedez erano fatti malissimo. (Continua dopo la foto

Anche i fan non approvano, sono con la Ferragni

La Ferragni ha anche fatto delle prove a baciare il marito, ma poi ha rinunciato e ha anche detto che le sembrava orrendo con quei baffi. Anche i fanno hanno mostrato disapprovazione per il look di Fedez e hanno detto che Chiara aveva ragione. E’ stata la moglie di Fedez a lanciare un sondaggio sui social.

Il sondaggio si è concluso proprio con la maggior parte dei fan che non gradivano il look del rapper. La risposta dei fan è stata immediata e tutti hanno dato ragione alla Ferragni. E allora, niente baffi!