Selvaggia Lucarelli contro Matteo Salvini chiede una sanzione dell’Ordine dei giornalisti per l’ex ministro

La giornalista Selvaggia Lucarelli chiede un deferimento da parte dell’Odg per Salvini, ha usato la figlia come mezzo propagandistico

Quando sembrava che le acque si fossero calmate fra Selvaggia Lucarelli e Matteo Salvini ecco che fra i due si profila un nuovo scontro. Il segretario federale della Lega e il giudice di Ballando con le stelle a inizio luglio sono stati protagonisti di una lite feroce sui social. La diatriba è stata originata da un avvenimento che ha visto in azione il figlio della Lucarelli.

Come è noto, il figlio della giornalista e blogger aveva contestato e dato del razzista all’ex ministro dell’Interno. La vicenda suscitò molte polemiche e sui social network si aprì un vero e proprio dibattito. La giornalista in un post aveva identificato il figlio, e questo le procurò guai grossi. Infatti, per lei ci furono delle pesanti ripercussioni.

Selvaggia Lucarelli chiede il deferimento per Salvini dall’Odg

Cosa era successo alla Lucarelli? La giornalista è stata deferita dall’Ordine dei giornalisti per aver identificato a mezzo stampa il figlio minorenne Leon. La questione sembrava conclusa, ma ecco che all’orizzonte si presenta qualcosa che sembra una vendetta per la Lucarelli.

L’account “Abolizione del Suffragio Universale” pare che abbia avanzato la richiesta di riservare lo stesso trattamento a Salvini. Cosa avrebbe fatto il leader della Lega? Sembra proprio che anche lui abbia violato le regole e che abbia usato la figlia minorenne sui suoi canali social identificandola. La stessa cosa che ha fatto la Lucarelli, dunque, e in entrambi i casi hanno identificato i figli minorenni.

Chiesto il deferimento anche per il leader della Lega

Su Twitter l’account “Abolizione del Suffragio Universale” ha anche scritto che sono in attesa di ricevere la notizia del deferimento riguardante Salvini. Pare anche che il leader della Lega abbia usato la figlia come mezzo per avere il consenso politico. Ovviamente la Lucarelli non poteva che essere felice di questa notizia, e ha colto la palla al balzo ritwittando il post.

Alla vista dei recenti fatti, dunque, è prevedibile che fra i due possa riaccendersi un dibattito. Bisogna anche dimenticare che potrebbe intervenire anche l’Ordine dei giornalisti. Inoltre, è da sottolineare che l’account Twitter ha praticamente posto sullo stesso piatto della bilancia i due episodi. Eppure non è la prima volta che Salvini pubblica scatti con i figli minorenni, ma sarà la stessa cosa? Vedremo cosa accadrà!