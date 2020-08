Gessica Notaro e il fidanzato Marco sempre più innamorati “Stringimi per sempre”

Sono sempre più innamorati Gessica Notaro e Marco, la showgirl pubblica uno scatto con una dedica romantica

E’ un’estate d’amore per Gessica Notaro, innamoratissima del suo Marco. E’ lui che le sta al fianco da qualche tempo e che sembra totalmente devoto a lei. Probabilmente è proprio l’uomo che aspettava e che la rende veramente felice. Quando meno se lo aspettava la showgirl si è di nuovo innamorata ed è tutto merito di Marco.

E’ stato lui a fare breccia nel suo cuore ed è riuscito a farle dimenticare le sofferenze che ha vissuto. Sembra davvero un’altra donna adesso la bella Gessica, il suo viso è luminoso e radioso. Negli scatti che la ritraggono appare felice e serena e accanto al fidanzato sorride tranquilla. E’ lei stessa a pubblicare foto di coppia su Instagram, anche se lui preferisce stare lontano dai riflettori.

Gessica Notaro e Marco insieme felici

Anche se Marco è nelle foto con Gessica e chiunque può vederlo negli scatti su Instagram, poco si sa di lui. Pare che non abbia un profilo social, segno che preferisce rimanere distante dalla notorietà. Nonostante la fidanzata sia oramai un personaggio pubblico, che ha fatto tante cose, lui appare una persona riservata.

I due stanno trascorrendo insieme una estate romantica e su Instagram Gessica ha pubblicato una foto in cui è sorridente tra le sue braccia. E aggiunge anche una didascalia che è una vera e propria dedica. Infatti, dice al fidanzato di stringerla fra le braccia e gli dice ti amo. Uno scatto romantico quello della Notaro, e una dedica appassionata, che rivela tutto l’amore per Marco.

La Notaro ancora non è pronta per il matrimonio

Nonostante Gessica provi per Marco un sentimento forte e intenso tuttavia sembra che ancora non si senta pronta per il matrimonio. Qualche tempo fa si era parlato di nozze, in particolare durante un’intervista di Gessica a Vieni da Me. In quella occasione la Notaro ha detto che non c’era un matrimonio in vista, ma che Marco le aveva regalato un anello stupendo.

La Notaro ha ribadito che hanno ancora tante cose da fare e che per il matrimonio c’è tempo. E poi, Gessica sa benissimo che Marco è l’uomo della sua vita. Nelle sue parole lo ha descritto come un’anima pura, una persona semplice e sincera.