Riccardo Guarnieri torna sui social dopo la rottura da Ida Platano “La felicità…”

Torna sui social Riccardo Guarnieri dopo la rottura da Ida Platano, ma non dice che è finita fra loro, parla invece di felicità

Da qualche tempo la relazione fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è giunta al capolinea, con grande delusione dei fan. I due protagonisti di Uomini e Donne, che hanno trascorso insieme il periodo del lockdown, non hanno superato i loro problemi. Anche in passato si erano lasciati per le stesse cose e adesso la rottura pare sia definitiva.

La Platano oggi continua a vivere la sua vita insieme al figlio. L’ex dama non manca di condividere momenti delle sue giornate con i fan sui social. Invece è tornato sui social Riccardo Guarnieri, dopo tanto tempo che non si faceva sentire. L’ex cavaliere però non ha parlato di cosa è successo con la Platano, anche se i fan se lo aspettavano.

Riccardo Guarnieri su Instagram non parla della Platano

Guarnieri non ha detto nulla riguardo alla fine della storia con Ida. Tuttavia, ha scritto un posto in cui ha parlato di felicità, e di come manchi a molti per essere essere felici. Oltre a scrivere il post Riccardo ha anche condiviso a distanza di mesi una foto in bianco e nero. I fan attendevano il suo ritorno sui social, ma avrebbero voluto sapere qualcosa in più sulla loro storia.

Niente da fare per il momento, l’ex cavaliere ha deciso di non rivelare nulla e di stare in silenzio. Guarnieri non ha fatto alcuna dichiarazione e non ha neanche detto nulla quando è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Guarnieri ha voluto rimanere in silenzio

Proprio a Uomini e Donne Magazine Riccardo ha detto di non voler parlare della sua storia con la Platano. Eppure è proprio in questa trasmissione che i due si sono conosciuti e innamorati. Ma Riccardo è stato irremovibile e ha scelto di stare in silenzio. Anzi, ha anche aggiunto che per ora vuole solo stare con la sua famiglia.

Sembra proprio che Guarnieri abbia chiuso definitivamente con Ida, ma in fasn non vedono l’ora che inizi il trono over. Infatti, sperano di vedere di nuovo i due nello studio per sapere che cosa è accaduto e perché si sono lasciati. Ma Guarnieri tornerà in trasmissione? E Ida, cosa farà? L’ex dama avrà voglia di incontrarlo? Staremo a vedere cosa accadrà!