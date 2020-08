Alessia Marcuzzi, un uomo le ha fatto un regalo particolare

Alessia Marcuzzi rivela: “mi ha regalato il sorriso”

Alessia Marcuzzi che raramente condivide episodi della sua vita privata con il pubblico social, ha raccontato che un uomo, le ha fatto un regalo tanto particolare e le ha strappato anche un sorriso. Tutto è avvenuto su Instagram, dove la donna è apparsa tanto sorpresa e di conseguenza ha sorpreso anche il suo popolo di follower.

Ha raccontato che improvvisamente le è arrivata una lettera Ed insieme a questa c’era anche un cappello. La persona che gliel’ha fatta arrivare si chiama Alessio, si tratta di un marinaio della guardia costiera italiana che lavora nel canale di Sicilia.

Alessio l’ha ringraziata per la simpatia, per la brillantezza, per gli modo di condurre i suoi programmi. Grazie a lei, dice, trascorre delle serate in allegria, la sua simpatia pura lo fa stare bene. Ciò che l’ha colpita è sapere che l’uomo le riconosce la capacità saper di saperlo accompagnare durante i periodi lunghi di navigazione, non facendolo sentire solo. Non pensava di essere tanto importante. La scelta del cappello non è casuale. Ha scelto di regalarle proprio questo perché gli fa compagnia praticamente sempre, durante qualunque missione, come lei. Ha poi concluso la lettera affermando di sperare che l’accessorio regali anche a lei tanta felicità.

Alessia Marcuzzi fiera di svolgere il suo lavoro in TV, una soddisfazione ricevere lettere di questo genere

Alessia Marcuzzi grazie al gesto di quest’uomo scopre ancora una volta quanto sia importante il suo lavoro, quanto possa essere valoroso essere una conduttrice televisiva. Può sembrare stupido, in realtà ciò che la riempie di stima e soddisfazione è sapere che una conduttrice televisiva può dare un grosso aiuto a tante persone che sentono di essere da sole.

Basta uno schermo e poco impegno per aiutare qualcuno. Si riesce a strappare un sorriso anche a persone che hanno affrontato giornate difficile e pesanti, non c’è niente di più bello. Afferma che ricevere la lettera è stato per lei estremamente carino, le ha strappato un sorriso e ci è riuscito con semplicità. Niente di più bello.

I palinsesti televisivi confermano quanto la Marcuzzi sia amata dal pubblico

La conduttrice a breve tornerà in TV alla conduzione di Temptation Island, l’in bocca al lupo è arrivato all’improvviso da parte di Filippo Bisciglia che nei suoi confronti nutre non poca stima. Ha colto l’occasione per rinnovare i suoi complimenti affermando di vederla come la conduttrice più adatta perché ci sa fare.

Non per niente Alessia è entrata nel cuore di tutti con la sua allegria, con l’ironia che ai telespettatori piace tantissimo. Quest’inverno avremo modo di trascorrere tante serate con lei, non è stato ancora pubblicato il palinsesto ufficiale ma sappiamo che a lei è stata affidata la conduzione di vari programmi.