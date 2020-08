Fedez e Chiara Ferragni in Sardegna hanno un ospite speciale, ecco chi è

Fedez e Chiara Ferragni, adesso la famiglia è al completo

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna, sono arrivati in terra sarda da pochissime settimane, dopo aver fatto il giro di diverse regioni tra cui la Puglia dove l’influencer si è dedicata ad un servizio fotografico importante. Tra un lavoro e l’altro, i due insieme al piccolo Leone si dedicano alla famiglia, al relax e al divertimento.

Ovviamente tutto on-line, condiviso sui social con i loro follower. Infatti in questi giorni hanno annunciato l’arrivo di un pezzo per loro importante che trascorrerà tutto il mese insieme a loro in Sardegna ed altrove. Soltanto adesso si può dire che la famiglia è al completo, prima mancava un componente fondamentale.Stiamo parlando della piccola Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara, felicissimi per l’arrivo della cagnolina che lotta contro il tumore da poco scoperto

Fedez, Chiara, Leone, Mati, adesso sì che la famiglia si è riunita, Chiara soltanto ora può dedicarsi al relax totale. Fino ad ora ha sempre parlato della piccola cagnolina che è entrata a far parte della sua vita parecchi anni fa e che improvvisamente si è ammalata in questi ultimi mesi.

Ha spiegato ai suoi followers su Instagram che la cagnolina si sta sottoponendo ad un ciclo di radioterapia per sconfiggere il tumore che hanno scoperto a giugno. Il dolore e la preoccupazione per la cagnolina è stato condiviso da lei sin dal primo momento anche per conoscere esperienze simili di altre persone che avrebbero potuto darle consigli. La donna si è mostrata con le lacrime agli occhi.

I suoi follower come sempre si sono mostrati solidali, le hanno cercato di dare più coraggio possibile per affrontare questa situazione assurda, verificatasi all’improvviso. Lei ieri si è mostrata felicissima, ha condiviso un video in cui la piccola figlia pelosa affermando che finalmente è arrivata tra le loro braccia e che adesso è in grado di vivere con loro un mese di vacanze. Potrà godersi anche lei il mare in Sardegna. I fan le hanno subito risposto con un: «Forza Mati».

Leone e la piccola Matilda sono uniti e affezionati

Alla cagnolina è affezionato anche il piccolo Leone che con lei è cresciuto. Chiara e Fedez tra complimenti, dubbi, rimproveri, non hanno rinunciato alla piccola quando è arrivato il bambino. Anzi hanno cercato di farli legare sin dal primo momento, da quando il piccolo era neonato ed era appena entrato in casa. Infatti oggi giocano proprio come due amici.