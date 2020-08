Gianmarco Onestini attacca Hugo Sierra e Ivana Icardi: ‘Insieme per business’

Gianmarco Onestini si è scagliato duramente contro la coppia formata dagli ex naufraghi. Ecco che cosa ha detto

Gianmarco Onestini contro Ivana Icardi

Abbiamo conosciuto meglio Gianmarco Onestini e Ivana Icardi al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. Lei ha abbandonato ben presto le sue intenzioni di riappacificarsi con la famiglia e ha iniziato a provare un interesse per Gianmarco. Tuttavia, dopo alcuni giorni di atteggiamenti equivoci lui ha fatto un passo indietro dicendo di vederla solo come un’amica. Lei ha anche lasciato il suo fidanzato per questo e ancora oggi continua ad attaccare Gianmarco per averla illusa.

I due si sono poi ritrovati in Spagna. Lui ha partecipato al Gran Hermano Vip e Ivana ha raccontato di essere una sua ex fidanzata e che lui l’ha soltanto usata. Lui, però, ha negato e ha iniziato un flirt con Adara Molinero. Anche lei ha lasciato il suo compagno per lui, Hugo Sierra.

Una volta che Gianmarco e Adara hanno iniziato la loro relazione, anche Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno iniziato la loro. Infatti, si sono ritrovati entrambi concorrenti di Supervivientes e, legati dall’odio per l’altra coppia, hanno iniziato ad avere rapporti intimi davanti alle telecamere. Ma lo scontro tra di loro non è ancora terminato.

Gianmarco: ‘Ivana e Hugo sono insieme per business’

Gianmarco e Adara, ad ogni modo, si sono lasciati dopo pochi mesi di relazione. Lei sentiva un altro ragazzo, Gianmarco l’ha scoperto e l’ha lasciata. Adesso Adara ha una storia con quest’altro ragazzo. Invece, la storia tra Ivana e Hugo continua. All’inizio hanno avuto dei problemi e in Honduras, dopo le prime settimane, si sono allontanati per volere dell’uomo.

Poi, inaspettatamente, alla fine del programma, hanno deciso di tornare insieme e di andare a convivere. Non solo, ma Hugo vorrebbe diventare di nuovo padre con lei. Ebbene, Gianmarco, intervenuto a Mtmad, ha ribadito il fatto che Ivana ha raccontato molte bugie, nella Casa diceva che era interessata a lui, ma lui l’ha sempre vista come un’amica e tra loro non c’è stato assolutamente nulla.

Poi, ha invitato tutti a non credere alla relazione tra Ivana e Hugo. Gianmarco è convinto che abbiano deciso di stare insieme per rilasciare interviste, vendere qualcosa che nella realtà non c’è. “Bisogna essere coppia veramente, non inventarsi la coppia per benefici economici“, ha detto l’ex gieffino prima di rivolgersi a Hugo. Lui l’aveva riempito di insulti per “avergli portato via Adara”, ma poi è stato lui quello che ha finto e che ha avuto rapporti davanti alle telecamere. Secondo Gianmarco, Hugo non ha l’affetto del pubblico proprio per questo.