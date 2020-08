Uomini e Donne, lo strano sfogo di Valentina Autiero: ‘Prigioniera delle bugie altrui’

La dama del trono over si è lasciata andare sui social ad uno strano sfogo. Ecco che cosa ha scritto

Uomini e Donne: Valentina Autiero si sfoga sui social

Abbiamo conosciuto Valentina Autiero nel trono over di Uomini e Donne in cui da anni è una delle protagoniste più apprezzate. Infatti, nonostante le sue storie d’amore non siano andate a buon fine e abbia vissuto delle grandi delusioni, Valentina è molto apprezzata per il suo carattere forte e spontaneo.

Nelle ultime settimane di programma si è interessata molto a Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani di 27 anni, e ha provato più volte a chiedergli di ballare o di vedersi in esterna. Il giovane ha sempre rifiutato per rispetto di Gemma. Ma oggi, dai social, è arrivato uno sfogo della dama molto enigmatico. Come potete vedere, Valentina ha scritto che c’è un tempo per stare in silenzio, per capire, riflettere e metabolizzare, ma arriverà il momento giusto per lei di liberarsi da “tutto questo”. (Continua dopo la foto)

Valentina ha fatto capire di essere “prigioniera delle bugie altrui”, ma che presto dirà la verità per essere libera e tornare più forte di prima. Ma a cosa sarà riferito questo messaggio? La canzone scelta è Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Secondo voi si tratta di una relazione nascosta? Di qualcosa che scopriremo nella prossima stagione di Uomini e Donne? O questo non c’entra proprio nulla con il programma?

Le ultime novità di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane di Uomini e Donne Gemma Galgani ha conosciuto Nicola Vivarelli, anche se in queste ultime settimane sembra che la storia sia arrivata al capolinea. Pamela ed Enzo hanno concluso la loro relazione e non molto bene.

Nel periodo Covid in studio erano presenti solamente le dame e i cavalieri un po’ più giovani e le vicende del trono over si sono intrecciate a quelle del trono classico. Questo cambiamento ha comunque convinto il pubblico tanto che si sta parlando di una formula mista anche per la prossima stagione.

I più giovani hanno avuto il loro lieto fine. Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia Zagarrigo, Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo e le loro storie stanno andando avanti a gonfie vele con importanti progetti per il futuro. Brutte notizie, invece, per Giovanna Abate. In studio ha avuto la sua scelta con i petali rossi con Sammy Hassan, ma dopo qualche giorno lontano dalle telecamere è tutto finito.