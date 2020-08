Tara Gabrieletto sbotta sui social: ‘Il mio avvocato avrà molto da fare’

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne passerà alle vie legali dopo gli ultimi scontri avuti con Cristina Incorvaia e non solo. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella è finita

Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà molto bene l’amore nato nello studio tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Lui aveva prima corteggiato Paola Frizziero, poi la delusione di non essere stato scelto l’ha portato ad accettare la proposta della redazione di sedersi sul trono.

Alla fine, durante un ballo, Cristian non ha più potuto negare l’evidente sentimento che lo legava a Tara e ha deciso di sceglierla. La loro storia è andata avanti tra alti e bassi, lui è anche scappato prima del matrimonio, ma poi le nozze ci sono state. Dopo due anni Cristian e Tara hanno deciso di separarsi e l’hanno comunicato sui social senza dire i motivi e non lo diranno mai. Adesso sono entrambi liberi di vivere altre storie d’amore.

Nel frattempo, però, Cristina Incorvaia, ex dama del trono over, è intervenuta sulla questione dicendo di aver avuto una relazione con Cristian tanti anni fa. Cristina ha specificato che non si è trattato di una cosa superficiale, che è durata molti mesi, hanno conosciuto le famiglie, ma poi è finita perchè Cristian aveva un carattere particolare e voleva sempre mettere alla prova la loro storia. Questo ha portato Tara a scontrarsi con lei.

Tara si sfoga sui social: ‘Il mio avvocato avrà molto da fare’

Cristina ha confessato che dopo aver parlato della sua relazione con Cristian e aver detto la sua sulla rottura tra lui e Tara, quest’ultima l’ha chiamata per dirle che nessuno si deve permettere di mettere bocca sulla loro relazione e di inventare cose. Se Cristina ha ribadito che è tutto vero e che comunque può anche parlare di loro dal momento che sono personaggi pubblici, Tara ha fatto sapere che passerà a vie legali.

Infatti, poche ore fa, attraverso le sue Instagram Stories, Tara ha detto che ha visto che sta succedendo “il panico” dopo questo episodio con Cristina ma ha anche tranquillizzato le sue follower. Lei non vuole più considerare nessuno, “fanno ridere, non riescono a brillare di luce propria e quindi devono fare il nome di altre persone“.

L’ex corteggiatrice ha detto che adesso il suo avvocato avrò un sacco di cose da fare e sicuramente a queste persone passerà la voglia di parlare ancora di lei e di suo marito. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Tara?