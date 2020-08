Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? Ecco la risposta della coppia

In questi giorni si sta parlando tanto di una crisi per la coppia e Teresa e Andrea hanno deciso di rispondere

Uomini e Donne: crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso?

Vi ricordate il percorso a Uomini e Donne di Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Lei era già stata corteggiatrice tanti anni fa e poi aveva deciso di andare a Temptation Island come tentatrice dove si era interessata a uno dei fidanzati. Tuttavia, la redazione le ha poi dato la possibilità di diventare tronista e in quel percorso ha portato fino alla fine Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Teresa, nei due giorni nella Villa prima della scelta, ha ammesso che si stava innamorando di uno dei due e questo era proprio Andrea. L’ha scelto, ma lui non si è presentato alla festa di fidanzamento. Andrea, pentito di quella decisione perchè spaventato dalle parole della famiglia, ha deciso di provare a riconquistarla. Alla fine l’amore ha trionfato e la coppia sta vivendo felice la relazione, anche se a distanza per impegni lavorativi.

Infatti, Andrea e Teresa (lui di Venezia e lei di Napoli) avevano deciso di convivere a Milano ma poi lei ha iniziato a fare la speaker radiofonica a Roma. Il lavoro, quindi, li ha allontanati e non riescono a vivere insieme. Per questo, nelle ultime settimane si era diffuso il gossip di una crisi tra di loro.

La risposta di Teresa e Andrea

Teresa e Andrea, dopo le voci sempre più insistenti di una separazione, hanno condiviso sui social un video che li vede abbracciati e una frase di lei che dice “con te io sono al sicuro” rivolgendosi proprio ad Andrea. Nessuna crisi, insomma, ma tutto sta procedendo a gonfie vele, ovviamente con quei problemi normali che una coppia può avere. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Non solo, ma in questi giorni Andrea e Teresa sono in vacanza a Sorrento con la famiglia di lei e si stanno divertendo a postare su Instagram momenti quotidiani. La coppia è molto complice, serena e innamorata.

Forse a trarre in inganno sono state le ultime dichiarazioni di Teresa, la quale aveva parlato di una favola che chi li segue si aspetta ma che nella realtà non può esserci. Ovviamente il fatto di vivere così lontani crea incomprensioni e difficoltà e non è sempre tutto rose e fiori. Ma alla base del rapporto tra Teresa e Andrea c’è un grande amore e sono convinti di poter superare piccoli e grandi ostacoli.