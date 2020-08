Fedez e Chiara Ferragni si dissociano da un gesto di Leone (VIDEO)

Fedez e Chiara Ferragni, oggi un imprevisto è toccato a loro ed al piccolo Leone

Fedez e Chiara Ferragni si sono dissociati da un gesto di Leone, uno dei tanti causati dalla spontaneità dei bambini. Il piccolo e’ amato dai follower dei genitori, tutti chiedono di lui, tutti seguono sia lui che lei soltanto per i suoi show. Sin da piccolo il cantante e l’influencer hanno condiviso momenti intimi e di tenere risate.

A Leone è sempre piaciuto impegnarsi per intrattenere tutti con piccoli spettacoli. Ogni storia grazie a lui ha regalato risate e sorrisi a tutti. Ma oggi è avvenuto qualcosa di inaspettato. Leone ha fatto una cosa che i suoi genitori non si aspettavano. Così in men che non si dica il bambino è diventato protagonista di un siparietto tutto comico, mostrato da Fedez edirettamente postato sui social.

Ecco cosa è successo: il piccolo ha detto una parolaccia, per la prima volta o almeno così pare. Il bambino era infastidito dal padre, quindi spazientito a voce alta avrebbe imprecato esclamando “Ca**o” per fargli capire di smetterla perché a causa sua era diventato nervoso. Ovviamente nessuno dei due si aspettava una reazione simile da parte del bambino così come nemmeno i follower che oggi guardano il video e ridono.

Fedez e Chiara Ferragni si discolpano nella totale vergogna, ricondivisione del post da parte di Chiara

Fedez e Chiara Ferragni non hanno niente da nascondere, quindi anche se si sono un po’ vergognati, hanno condiviso il momento con tutti. Il cantante ha scritto sotto il post “Mi dissocio” per distaccarsi ironicamente da quell’imprecazione improvvisa ed inaspettata.

Chiara invece si è limitata a ricondividere il post del marito senza aggiungere altro, per lei tanto imbarazzo ma arriverà di peggio quindi è bene abituarsi, dice. I follower l’hanno rassicurata dicendole che si tratta di un bambino e qualunque gesto è giustificato.

I commenti dei vip che se la ridono e le critiche di chi trova sempre da ridire

Sono tanti i vip che hanno risposto divertiti al post di Fedez. Tra tutti Emma Marrone, Laura Chiatti e molti altri nomi conosciuti. Insomma anche questa volta il bambino è riuscito a divertire il suo pubblico, con pochissimo impegno. Non mancano le critiche nei confronti dei genitori, così come i commenti di chi difende il bambino affermando che forse non è vero quello che si pensa.

A quanto pare il piccolo potrebbe non aver detto una parolaccia. Ascoltando bene si capisce che dice clacson. Infatti Leone stava giocando con una macchinetta mentre il suo papà lo importunava.