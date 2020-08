Temptation Island, Andrea lascia Anna e va da solo a ballare, lei gli fa cancellare tutti i post? (FOTO)

Ieri sera Andrea di Temptation Island pare si sia concesso una serata lontano da Anna. Il giovane ha immortalato l’evento sul suo profilo Instagram attraverso delle Storie. A distanza di poche ore, però, questi contenuti sono spariti.

Per fortuna siamo riusciti ad immortalare il momento e i contenuti sono davvero esilaranti. Evidentemente, però, la Boschetti non deve aver gradito molto questo modo di fare del suo fidanzato.

Andrea va a ballare senza Anna

Andrea e Anna sono usciti insieme da Temptation Island, ma la loro unione continua a generare moltissimo scalpore. Numerosi utenti non approvano il fatto che il ragazzo abbia deciso di soprassedere a tutte le dichiarazioni fatte dalla donna che, ormai, è definita da tutti “la burattinaia”. Di recente, sul profilo Instagram della protagonista sono apparsi dei contenuti in cui Andrea ed un altro ragazzo fanno di tutto per dipingerla come una persona brava e perbene.

I due uomini, infatti, dicono ai fan che, in realtà, la Boschetti non è affatto la strega cattiva che tutti hanno dipinto. Il ragazzo, però, ironicamente ha detto che la sua compagna è buona, ma solo quando dorme. Tutto, poi, è finito con una bella risata. Ad ogni modo, la stessa sera, Andrea ha deciso di lasciare la sua donna a casa e concedersi un momento tutto per sé. Sul profilo Instagram del giovane, infatti, sono apparsi dei video alquanto ambigui.

Video rimosso dall’ex concorrente di Temptation island

Nelle clip in questione è presente Andrea in compagnia di un suo amico, il quale gli chiede che fine abbia fatto Anna dopo Temptation Island. Il protagonista, con fare sarcastico, dice di averla lasciata a casa e di essere venuto a ballare. Il suo interlocutore, allora, fa una faccia preoccupata e dice “Ahia”. Tali clip, però, nel giro di pochissime ore, sono state rimosse dal profilo del diretto interessato.

Questo evento ha lasciato intendere che, probabilmente, Anna non ha molto apprezzato questa libertà che si è presa il suo uomo ed ha provveduto immediatamente a metterlo in riga. Risulta probabile, ma non certo, che la donna potrebbe avergli chiesto di cancellare tali video dal suo profilo. Per adesso, però, nessuno dei due ha commentato quanto accaduto, pertanto, non ci resta che attendere per capire cosa sia successo. Nel frattempo, ecco lo scatto che siamo riusciti ad immortalare.