Elisabetta Canalis vittima dei vandali, il duro sfogo: “È la seconda volta…”

Elisabetta Canalis vittima di un atto di vandalismo

Da anni Elisabetta Canalis viva a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e la loro figlioletta Skyler Eva. Da qualche giorno, però, l’ex velina di Striscia la Notizia è tornata in Italia per passare le vacanze estive con la sua famiglia. Di recente l’attrice sarda è stata coinvolta in una notte brava. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso delle Stories postate sul suo account Instagram.

Filmati nei quali la donna ha fatto vedere i risultati di quegli atti di vandalismo. Coloro che avrebbero commesso il gesto vile, stando alle parole dell’ex collega di Maddalena Corvaglia, dei ragazzi ubriachi che durante la notte hanno deciso di buttare giù dalla scogliera le biciclette. Queste ultime appartenevano alla soubrette, al marito e il seggiolino della figlia. “Quest’anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che capita”, ha fatto sapere Elisabetta.

Il duro sfogo su Instagram

Dopo aver visto la sua bici è quella della sua famiglia, Elisabetta Canalis ha afferrato il suo smartphone riprendendo tutto quello che è accaduto durante la notte. Subito dopo l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso le clip sulle Stories di Instagram. In questo modo a fatto sapere ai suoi milioni di follower di venire a conoscenza di quello che le è successo.

La soubrette sarda ha voluto commentare in prima persona la vergognosa vicenda insinuando che dietro a tale gesto ci possano essere: “Ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi”. Dopo aver fatto vedere le bici gettate sugli scogli, la donna ha detto anche: “Quella è la mia bici, quella è di mio marito e lì c’è il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia”. A recuperarle è stata lei stessa.

Il racconto di Elisabetta Canalis

Nonostante il vile gesto accaduto ad Alghero, nella sua Sardegna, Elisabetta Canalis non si è per niente scoraggiata. Anzi, l’ex velina di Striscia la Notizia ha colto l’occasione trarre vantaggio dal recupero delle due bici e scalare la montagna. Come accennato prima, la soubrette sarda si è recata giù per il dirupo con tanto di scarpette da ginnastica e un outfit sportivo.

“Si va a recuperare le bici”, ha detto la madre di Skyler Eva su Instagram. Un commento a corredo di una foto che la mostra con in mano i due mezzi: “Per oggi il workout è fatto”.