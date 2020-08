Oroscopo 3 agosto 2020: Gemelli rischia tutto in amore, Scorpione agitati

L’Oroscopo del 3 agosto esorta i Toro a prestare attenzione alle finanze. Gli Scorpione saranno un po’ agitati

Previsioni 3 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Molti di voi sono in attesa di un cambiamento o di una risposta molto importante che riguarderà la sfera lavorativa. Siate pazienti ancora per un po’ di tempo che i risultati arriveranno. In amore, invece, è il momento di pensare a costruire qualcosa di importante e duraturo.

Toro. La sfera economica è, sicuramente, quella che vi sta dando un maggiore tormento in questo particolare periodo storico. Vi sentite presi da mille pensieri e situazioni. Cercate di mantenere la calma e di gestire tutto con lucidità. In amore c’è un po’ di nervosismo, causato forse dal vostro stato precario in ambito economico.

Gemelli. Se siete innamorati non tiratevi indietro e non risparmiatevi. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 3 agosto vi spinge all’azione. Anche dal punto i vista lavorativo sarete molto favoriti. Non mollate la presa.

Cancro. In famiglia potrebbe esserci qualche incomprensione dovuta a dei problemi in ambito economico. Non dovete temere in quanto le cose stanno andando verso un graduale miglioramento per quanto riguarda la sfera lavorativa. Il mese di agosto sarà molto fortunato sotto questo punto di vista.

Leone. Momento teso per quanto riguarda i sentimenti. Siete catturati da mille pensieri e dubbi. Se siete in procinto di compiere un passo importante, potreste avere dei ripensamenti. Nel lavoro tutti hanno bisogno di voi, ma voi avete bisogno di una tregua. Non esigete troppo da voi stessi.

Vergine. Periodo propizio per i sentimenti. Se siete single, potreste essere spiazzati da un incontro inaspettato. Le relazioni stabili, invece, potrebbero arrivare ad un punto di svolta. Nel lavoro siete abbastanza tranquilli, ma ci sono delle questioni da affrontare appena sarete un po’ più concentrati.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete alla ricerca di conferme e stabilità, potreste restare particolarmente delusi. In amore ci sono delle titubanze, forse il partner non viaggia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Anche il. lavoro vi darà qualche problema, specie per questioni che vi trascinate da tempo.

Scorpione. Giornata un po’ nervosa per i nati sotto questo segno. In amore ci sono delle incomprensioni. Si tratta di cose di poco conto che, però, vi danno del filo da torcere. Nel lavoro, invece, potreste avere delle discussioni con i colleghi. Cercate di mantenere la calma.

Sagittario. Sono stati giorni un po’ difficili dal punto di vista sentimentale e familiare. D’Ora in avanti, però, si andrà verso un miglioramento che vi renderà molto più sereni. Anche nel lavoro il periodo è alquanto positivo. Se avete richieste da fare approfittate in questo momento.

Capricorno. I nati sotto questo segno non si sentiranno esattamente al top. L’Oroscopo del 3 agosto svela che potrebbe esserci una certa inclinazione agli incidenti domestici o ai piccoli intoppi sul lavoro. Attenzione a qualche piccola discussione in famiglia. Cercate di mantenere la calma e di assumere una posizione neutrale.

Acquario. Oggi sarete più razionali del solito. Ci sarà una certa propensione a razionalizzare anche le emozioni più forti. L’amicizia sarà favorita in questo periodo e potrebbe essere messa al primo posto al di sopra dell’amore. Nel lavoro, invece, sarete precisi e meticolosi, qualità che verranno certamente apprezzate.

Pesci. In amore sarete molto fortunati. Oggi vi sentite pieni di energia e di spirito d’iniziativa. Il lavoro, invece, procederà con un po’ di lentezza in più. Non lasciatevi sopraffare dai problemi e cercate di tenere alto il vostro umore e, soprattutto, di essere lucidi.