Jasmine Carrisi e il fidanzato Alessandro Greco: ecco cosa ne pensano Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi si trasferirà a Milano

Ebbene sì, Jasmine Carrisi è cresciuta. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ormai è una bellissima 19enne lanciata nel mondo della musica. Qualche settimana fa, infatti, la sorella maggiore di Bido ha lanciato il suo primo singolo in assoluto dal titolo ‘Ego’. Si tratta di un brano stile rap che è stato scritto da lei stessa. Una canzone che sta riscuotendo un grandissimo successo sia sui social network che nelle varie piattaforme musicali. Dopo l’estate la ragazza lascerà la sua amata Puglia per trasferirsi a Milano da sola per studiare Comunicazione Pubblica e d’Impresa.

Di conseguenza la giovane sarà costretta a vivere un rapporto a distanza con il suo amato Alessandro Greco. Dopo essere stata fidanzata con un ragazzo più grande di lei, da qualche tempo sta insieme ad un suo coetaneo.Si tratta di un ragazzo pugliese che ha già presentato ai suoi genitori. È stata la stessa Jasmine a rivelarlo in una recente intervista rilasciata al magazine Confidenze.

La relazione sentimentale con Alessandro Greco

Intervistata dal periodico Confidenze, Jasmine Carrisi ha confidato: “Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”, Il coetaneo è un giovane salentina conosciuto sui banchi di scuola e, quindi lontano dal mondo dello spettacolo di cui ormai lei ne fa parte. Dando un’occhiata ad entrambi gli account Instagram è possibile notare un certo feeling che c’è tra Greco e Albano Junior, il cognato nonché il secondogenito di Al Bano e e Loredana Lecciso.

Bido è abbastanza legato alla sorella maggiore e i due spesso escono insieme. Purtroppo dal prossimo autunno Jasmine e il congiunto dovranno separarsi. Non è detto, però, che il 18enne possa raggiungere la Carrisi a Milano. A quanto pare il ragazzo inizierà a studiare Economia per portare avanti la tenuta di Cellino San Marco.

Jasmine Carrisi e il rapporto con i fratelli

Jasmine Carrisi è molto determinata del cammino che ha intrapreso. La 19enne può contare del sostegno dei genitori ma anche dei fratelli, anche quelli nati dal precedente matrimonio tra Al Bano e Romina Power. I tre figli della storica coppia hanno sempre avuto un ottimo rapporto con Jasmine e Bido.

“Ho già altri brani in mente e mi piace pensare che Ego sia il primo pezzo di una lunga carriera. Mamma ne sarebbe contenta. Ma continua a ripetermi che se ho scelto questa strada devo impegnarmi seriamente a percorrerla, senza trasformarla in una perdita di tempo. Per fortuna i complimenti ricevuti sui social e i giornali mi spronano a continuare”, ha rivelato la ragazza al settimanale Confidenze.