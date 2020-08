Coppia di leoni soppressa contemporaneamente dopo 6 anni di vita insieme

Una coppia di leoni soppressa in contemporanea in uno zoo. È questa la triste notizia di qualche ora fa circa i due inseparabili animali, che sono stati sottoposti ad eutanasia insieme dagli addetti di uno zoo

Coppia di leoni soppressa: una vita insieme conclusasi all’età di 21 anni

La coppia di leoni soppressa era formata da Hubert e Kalisa, che vivevano allo zoo di Los Angeles. Entrambi avevano raggiunto i 21 anni, di cui sei trascorsi insieme. L coppia ha superato di gran lunga la durata media della vita di un leone dello zoo, che è tra la metà dell’adolescenza e il 17.

Un portavoce dello zoo ha dichiarato al Los Angeles Times che i leoni africani erano entrambi in condizioni critiche dal punti di vista della salute. Pare inoltre che i loro problemi legati alla longevita, abbiano lasciato ad entrambi una scarsa qualità della vita. Hubert era nato al Lincoln Park Zoo di Chicago e Kalisa proveniva dal Woodland Park Zoo di Seattle, prima che la coppia si incontrasse per la prima volta allo zoo di Los Angeles nel 2014 e diventasse inseparabile.

Le dichiarazioni dello zoo

Beth Schaefer, portavoce dello zoo di Los Angeles, ha dichiarato: “Questi leoni erano carismatici insieme come partner e separatamente, ma non si erano quasi mai divisi l’uno dall’altro. La loro indivisa attenzione era sempre concentrata reciprocamente sull’altro. E infatti riposavano insieme, si coccolavani e tanto altro ancora”.

Il CEO e direttore dello zoo Denise Verret ha dichiarato in una nota che Hubert e Kalisa sono una parte iconica dell’esperienza dello zoo di Los Angeles. Infatti tutto lo staff e gli ospiti sono stati toccati dalla loro fedele compagnia. Il motto di tutti loro allo zoo era “Non vedi Kalisa senza Hubert nelle vicinanze”.

Una perdita che si farà sentire

Sebbene sia davvero straziante dover dire addio a questa coppia iconica, c’è la consolazione dl sapere che sono passati a miglior vita insieme. Questi leoni rimarranno una parte positiva della storia, secondo la curatrice di animali dello zoo Alisa Behar. Lei stessa ha affermato che la perdita di due degli amati animali dello zoo ha colpito duramente il personale, definendola una “perdita molto dura per la nostra comunità di zoo”.

Racconta infatti che la mattina presto, il personale ascoltava soave i ruggiti di risveglio di Hubert, e sarà dura non poterlo ascoltare più durante le passeggiate nei dintorni. Non si può pensare a Hubert senza pensare alla sua compagna, Kalisa. Coppia inseparabile in vita e ancora di più dopo la morte.