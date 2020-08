Alberto Matano, il tenero abbraccio: neonato in famiglia per il giornalista calabrese [FOTO]

Alberto Matano in vacanza nella sua amata Calabria

Dopo la sua prima esperienza come conduttore de La vita in diretta insieme a Lorella Cuccarini, da qualche settimana Alberto Matano si sta godendo le vacanze nella sua amata terra d’origine: la Calabria. Nelle ultime ore l’ex mezzo busto del Tg1 è tornato a condividere stralci della propria estate con tutti coloro che lo seguono sui social network.

Nello specifico, il professionista della Rai ha postato uno scatto molto tenero e di conseguenza sono arrivati una serie di commenti pieni di affetto. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Il conduttore de La vita in diretta mostra il suo nipotino Francesco su IG

Nello foto in questione, Alberto Matano che a settembre tornerà alla guida de La vita in diretta, si trova sulla sabbia di una meravigliosa spiaggia calabrese. Alle spalle dell’ex collega di Lorella Cuccarini è ben visibile un mare di un blu intenso. Ma il giornalista non è da solo, infatti tra le sue braccia tiene un neonato. L’ex mezzo busto del Tg1 lo stringe forte, avendo un atteggiamento molto affettuoso e protettivo. Ma chi è il bambino?

Quest’ultimo non è altro che il terzo nipote del che si chiama Francesco. A quanto pare il piccolo, proprio in questi giorni raggiungerà un grande traguardo, ovvero il suo primo anno di vita. Già nel 2019 il professionista della tv di Stato aveva postato su Instagram un’altra foto del nipotino e all’epoca condivise la sua gioia coi follower. (Continua dopo il post)

La reazione dei follower allo scatto di Alberto Matano

Ma non è finita qui. Infatti, a corredo dello scatto descritto prima e condiviso su Instagram, Alberto Matano ha scritto la seguente didascalia: “Abbracci di felicità”. Parole che testimoniano per l’ennesima volta che il padrone di casa de La vita in diretta prova un grande amore per il nipotino Francesco. Ovviamente non sono mancati i commenti da parte di tutti coloro che seguono il professionista calabrese su IG.

Tanti di essi hanno apprezzato commossi la foto del piccoletto lasciando al contenuto migliaia di cuoricini rossi. In questo ultimo periodo l’ex volto del Tg1 è particolarmente attivo sui suoi canali, complice le ferie estive dopo una stagione televisiva fitta di impegni.