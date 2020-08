Serena Enardu, il figlio Tommy gravemente insultato: “Mi fa pena…” scoppia il caos (FOTO)

Serena Enardu finisce spesso nel mirino del gossip, ma stavolta è stato suo figlio Tommy ad avere la parte peggiore. Dopo tutto quello che è accaduto in occasione del GF VIP, l’immagine della sarda è stata gravemente danneggiata.

Molto spesso, infatti, le capita di ricevere dei pesanti insulti sui social. In alcune circostanze, risponde a tono. In altre, invece, preferisce far cadere la cosa e fare finta di nulla. Vediamo cosa è accaduto stavolta.

Accuse contro Tommy

Un po’ di ore fa, Serena Enardu ha pubblicato una foto insieme a suo figlio Tommy. I due sono seduti su delle sedie da regista personalizzate con i loro nomi scritti sulla parte posteriore. La donna ha voluto aggiungere come didascalia una frase motivazionale incentrata sull’essere registi della propria vita. Questo scatto, però, ha dato il via a molti haters, i quali hanno cominciato a scagliarsi contro di lei e suo figlio. Tra i vari commenti, uno che ha destato particolare sgomento è quello di una donna che ha detto di provare molta pena per Tommy.

Al di sotto di tale commento, molte persone sono intervenute per insultare l’hater in questione e per cercare di comprendere cosa ci fosse di strano nel rapporto che la donna ha con suo figlio. La persona che ha scritto quest’accusa non ha replicato. Molto probabilmente, la donna si riferiva al fatto che il giovane stesse crescendo senza una figura paterna. (Continua dopo il post)

Serena Enardu tratta il figlio come un compagno?

Al di sotto del post di Serena Enardu e di suo figlio Tommy, poi, ci sono stati anche altri commenti particolarmente velenosi. Alcune persone hanno accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di aver instaurato un rapporto morboso con il figlio. Non essendo fidanzata o sposata, infatti, Serena è come se trattasse il ragazzo come fosse il suo fidanzato. I due trascorrono così tanto tempo insieme al punto da non sembrare uniti da un legame madre figlio.

Simili accuse, ovviamente, non sono rimaste impunite. Moltissimi utenti sono intervenuti per difendere l’ex di Pago e per definirla una grandissima donna. Anche se non c’è un uomo nella sua vita, la protagonista non fa mancare assolutamente nulla a suo figlio ed è disposta ad accontentarlo ogni volta. Ad ogni modo, per il momento, Serena non è intervenuta per commentare, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.