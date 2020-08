Ezio Greggio, l’inedito retroscena su Lorella Cuccarini: “Mi ricordo quel piedino…”

Ezio Greggio su Canale 5 con le repliche de La sai l’ultima? Digital Edition

Dopo un paio di messi di messa in onda di Ciao Darwin, con la settima ed ottava edizione, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione del sabato sera di Canale 5. Via la coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e spazio ad Ezio Greggio.

Dopo il successo dello scorso anno, i vertici del Biscione hanno deciso di trasmettere il programma dedicato ai barzellettieri d’Italia, La sai l’ultima? Digital Edition. Il format anche in questo periodo estivo sta ottenendo degli ascolti più che soddisfacenti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo di recente.

La confessione di Ezio Greggio sulla collega Lorella Cuccarini

In occasione della messa in onda de La sai l’ultima? Digital Edition, il padrone di casa Ezio Greggio ha rilasciato una lunga intervista al noto periodico TelePiù. Lo storico conduttore del TG satirico Striscia la Notizia si è lasciato andare a qualche confessione inedita, una delle quali riguarda Lorella Cuccarini. Ricordiamo che quest’ultima di recente è stata fatta fuori da La vita in diretta dopo dei contrasti con Alberto Matano. E nei confronti della soubrette romana, il fidanzato di Romina Pierdomenico ha speso delle belle parole, piene di ammirazione ed affetto.

“Oltre una bella ragazza era di una professionalità impressionante. Io poi la facevo ridere. Venivo dalla scuola di Walter Chiari, i miei ritardi erano apocalittici. Mi ricordo Lorella con le braccia puntate sui fianchi, col piedino che picchiettava“, ha rivelato il collega di Enzo Iacchetti che di recente ha detto di non essere amico di Greggio.

A settembre 2020 torna Striscia la Notizia ma con Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Stando ai nuovi palinsesti autunnali 2020/2021 di Mediaset, al termine di Paperissima Sprint con le veline e Brumotti, tornerà Striscia la Notizia. Ma dal prossimo settembre ci sarà una novità. Rispetto agli altri anni, la nuova edizione del TG satirico di Antonio Ricci Jon verrà inaugurato dalla coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, bensì ancora una volta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Quest’ultimi che sono stati dietro il famoso bancone per tutto il periodo di quarantena, saranno di nuovo operativi. Al momento non sappiamo quando Greggio arriverà allo storico programma di Canale 5.